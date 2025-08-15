運動雲

NBA新賽季賽程出爐！焦點對決一次看　詹皇、柯瑞開幕戰就碰頭

▲▼勇士柯瑞、湖人詹姆斯、勇士波傑姆斯基 。（圖／達志影像／美聯社）

▲2025-26賽季開幕戰，兩大天王詹姆斯、柯瑞將交鋒。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA官方今（15）日正式公布2025-26賽季完整賽程，新賽季10月22日點燃戰火，衛冕冠軍雷霆將在主場升起冠軍旗幟，迎戰加盟火箭的2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）；另一場焦點則是湖人雙核心詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）坐鎮洛城對決勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）。5場聖誕大戰同樣星光熠熠，詹皇聖誕夜將與杜蘭特正面交鋒。

新賽季多名球星換新東家話題十足，杜蘭特轉戰火箭、「控球之神」保羅（Chris Paul）重返快艇、前溜馬門神透納（Myles Turner）投奔公鹿、波辛吉斯（Kristaps Porzingis）加盟老鷹，將有多場「重逢對決」；天才狀元弗拉格（Cooper Flagg）、榜眼哈波（Dylan Harper）等新秀初登板也將迎來矚目對戰。

開幕戰亮點

台灣時間10月22日的開幕戰，衛冕軍雷霆主場對決火箭，這將是杜蘭特自2016年離開奧克拉荷馬後，在這座城市以對手身份見證球隊升起冠軍旗；另一場湖人主場對勇士將是兩大天王詹皇與柯瑞生涯第56次交手，兩位超級巨星的對抗再度吸引全球目光。

聖誕大戰5場對決

今年聖誕大戰將由騎士作客尼克揭開序幕，隨後馬刺挑戰雷霆、獨行俠作客勇士，壓軸好戲由火箭對湖人、灰狼對金塊收尾。詹皇與杜蘭特繼2018年後再度在聖誕夜正面交鋒，而金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）則要對抗勁敵灰狼。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯。（圖／ 達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／ 達志影像／美聯社）

復仇與經典重演

包括上季總冠軍賽、分區決賽與東區準決賽的對戰戲碼，都將在新賽季「重演」，還有多場「回娘家」的比賽，杜蘭特將首度以火箭球員身分回到鳳凰城挑戰前東家太陽，公鹿新援透納也將對上老東家溜馬，波辛吉斯則重返波士頓面對塞爾提克。

新秀與巨星交鋒

天才狀元弗拉格將在11月29日首次對決獨行俠前一哥唐西奇（Luka Doncic），與榜眼哈波的初次交鋒則被安排在10月23日，並將同場交手「法國怪物」溫班亞瑪。此外，雷霆禁區核心霍姆葛倫（Chet Holmgren）與溫班亞瑪的第3次對戰也被視為未來內線巔峰對決。

2026年全明星賽將於2月16日在洛杉磯快艇新主場Intuit Dome登場；而季中錦標賽（Emirates NBA Cup）小組賽將於11月1日開打，12月17日決出冠軍。

【心碎柯基】小短腿飛奔以為要散步...結果只是去拿外送

