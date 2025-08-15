運動雲

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國時間8月13日，道奇隊球星大谷翔平對天使隊比賽後受訪，首度正面回應捲入夏威夷島高級住宅開發案的訴訟爭議。他表示，「我現在只想專注在場上。我們球隊最近一直輸球，希望全隊能盡快拿下一勝，接著一場一場贏下來。」

該案金額高達2億4,000萬美元，目前例行賽進入關鍵時刻，道奇正陷入4連敗低潮，並已從國聯西區榜首跌落。在這種狀況下，大谷以「專注比賽」回應場外風波。 不過，大谷在事件中的實際涉入程度仍不明朗。

據《The Athletic》報導，與他一同被提告的經紀人奈巴雷洛（Nez Balelo）被指曾要求開發案解雇兩名夏威夷的不動產商；原告律師也透露，談判窗口始終是巴雷羅本人，外界質疑大谷是否知情，相關調查仍將持續。

雖然部分媒體與球迷追究大谷責任，但《The Big Lead》引述美國 MSD 法律事務所律師薩達特（Arash Sadat）的說法指出，「原告並非指控大谷親自做了什麼，而是他的經紀人有行為爭議。」他認為，這是大谷與巴雷洛之間的問題，不過從法律上來看，若代理人以球員名義行事，球員最終可能需承擔法律責任。

薩達特推測，此次提告「可能是因為預期兩人（大谷與巴雷洛）未來會被判支付金額」而展開，他也分析，若無違法行為，應以此作為辯護，爭取撤訴。

 《The Athletic》也在報導中引述原告方相關人士的評論，指「為了轉移對自身不法行為的注意，而不當攻擊與事件無關的人，實在令人遺憾」。至於這起事件最終將如何收場，仍有待觀察。

