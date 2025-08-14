運動雲

德保拉盼明年健康回歸披黃袍再戰：希望能在這投很多年

▲▼ 中信兄弟德保拉 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟德保拉 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

在經過教練團與球團多方考量決議下，中信兄弟球團今天正式註銷洋投德保拉，改登錄洋投柯威士(William Cuevas)以增加團隊投手戰力。德保拉將繼續在中信兄弟屏東二軍基地積極復健，他​也透過球團官方影片向大家透露近況，期待自己明年能健康歸隊，再為兄弟效力。

德保拉於6月4日客場出戰樂天桃猿的賽事中，因手臂出現不適狀況退場休息，教練團也以保護選手考量基準下，讓德保拉下二軍復健調整，在復健過程中，德保拉仍因手部反覆出現不適狀況，需不定時調整復健訓練與積極往返醫院檢查。
​在經過教練團多方考量決議下，決定在洋將戰力佈局註銷洋投德保拉，登錄洋投柯威士(William Cuevas)以增加團隊投手戰力。

中信兄弟表示，球團與德保拉完成復健協議，今年將與勝騎士一同在二軍持續復健與調整，也期許德保拉明年能夠強勢回歸，持續披上黃袍與兄弟們並肩奮戰，同時也為在中華職棒的個人紀錄持續努力推進，「祝福德保拉早日康復！」

德保拉也透過球團影片曝最近狀況，他表示，目前因為傷勢關係還在治療中，「所以我今年還沒有機會再回到場上，幫助球隊再次奪冠，我會努力復健，讓身體更強壯，為明年球季把身體調整到百分百狀態。」

「感謝上帝，我也有和球隊談過接下來以及明年規劃，也要謝謝各位球迷，在我效力中信兄弟這六年來給予我的支持，我希望明年若能健康再次見到大家，你們也能像以往一樣繼續支持我。」德保拉表示，「我保證會努力復健與訓練，如果上帝允許，我希望能在這裡繼續投很多年。」

【黃金獵犬挑玩具2選1】認真模式選好咬著去結帳超可愛XD

