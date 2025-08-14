辛辛那提超級爆冷！　世排136阿特馬納逆轉弗里茲摘勝

▲法國資格賽選手阿特馬納（Terence Atmane）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2025辛辛那提大師賽傳出最大冷門！世界排名136名的法國資格賽選手阿特馬納（Terence Atmane），在第4輪比賽中以3比6、7比5、6比3爆冷擊敗美國四號種子弗里茲（Taylor Fritz），職業生涯首度晉級ATP大師1000賽事8強。

THE BIGGEST WIN OF HIS CAREER



Qualifier Terence Atmane becomes the lowest-ranked Cincinnati quarter-finalist since No. 152 Coric won the title in 2022! @CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/mMW1g1QerP [廣告]請繼續往下閱讀... August 14, 2025

23歲的阿特馬納本賽季巡迴賽層級戰績僅為1勝4敗，但他在辛辛那提的表現完全顛覆外界預期，自資格賽起，他未失一盤便闖進正賽，先後擊敗日本好手西岡良仁、義大利新星科博利（Flavio Cobolli）、巴西新秀豐塞卡（Joao Fonseca），並在第四輪逆轉世界前十的弗里茲。

根據ATP資料，阿特馬納成為自2023年普塞爾（Max Purcell）以來首位在大師賽打進8強的資格賽選手，也是自2022年科里奇（Borna Coric）奪冠以來，辛辛那提賽事中排名最低的8強球員。

EXCEPTIONNEL ATMANE



Terence Atmane s'offre le n°4 mondial Taylor Fritz en trois manches à Cincinnati et atteint son premier quart de finale en Masters 1000. ????????



136e mondial à 23 ans, le Français décroche la plus grande victoire de sa carrière et va découvrir le TOP 100. pic.twitter.com/124Ud0bhVl — Univers Tennis (@UniversTennis) August 14, 2025

談到最後一分的戲劇性場面，阿特馬納坦言自己一度以為要錯失機會：「老實說，我簡直不敢相信，我看到自己截擊時是用拍框打到球，心想：不！我差點要回到40比30，還得再發一次球，我整個人都在發抖。」

「但後來球不知怎的進了場，我看到他整個人在反拍那一邊，還在往正拍方向跑，我心想：拜託不要碰到它，求你了，這一分給我吧，當我看到那是雙跳球，比賽、盤數、賽事結束，那一刻的感覺真的無法形容，我超級開心，真的很開心。」

WHAT. IT. MEANS.



136th-ranked Terence Atmane stuns fourth seed Fritz 3-6, 7-5, 6-3 to reach his first ATP 1000 quarterfinal! #CincyTennis pic.twitter.com/cJ7JB2VE7q — Tennis Channel (@TennisChannel) August 14, 2025

此役阿特馬納全場轟出13記ACE球，一發得分率高達 82%，將與 Fritz的交手紀錄扳成1比1（去年在上海，Fritz曾以兩個搶7獲勝）；憑藉這場勝利，阿特馬納的即時排名上升至生涯新高第93位，職業生涯首次進入世界前百。

「真是精彩的一週，真是精彩的一週，我必須這麼說，」阿特馬納最後表示，「我很開心我的努力終於有了回報，但就像我對教練說的，這只是一站比賽，我需要每一週、每天都打出這樣的水準，才能達到他們的位置。」

接下來阿特馬納將在8強迎戰7號種子魯內（Holger Rune），力拼生涯首個大師賽4強席位。