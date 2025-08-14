運動雲

>

艾卡拉茲辛辛那提直落二晉級8強　自評打出「本屆最佳一戰」

▲世界排名第二的西班牙網球名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界排名第二的西班牙網球名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界排名第二的西班牙網球名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在14日清晨辛辛那提大師賽展現強勢火力，以 6比1、6比4直落2擊敗義大利好手納爾迪（Luca Nardi），順利闖入賽會8強；他在賽後坦言，這是自己在本屆賽事至今「打得最好的一場比賽」。

艾卡拉茲開賽便火力全開，首盤前14分中豪取13分，僅花27分鐘便以6比1拿下首盤，這場夜間焦點戰原本因當天下午的大雨延遲開打，但艾卡拉茲絲毫不受影響。

第二盤比賽一度風雲突變，艾卡拉茲陷入2比4落後，但隨即回穩狀態，連下4局完成逆轉；在盤末4比4時，他在一局長達8次平分的拉鋸中笑到最後，對手納爾迪更是在關鍵時刻連續2次雙發失誤，讓西班牙人成功把握發球勝賽局，耗時80分鐘結束戰鬥。

賽後艾卡拉茲在場邊受訪時直言：「我認為這場比賽是我在本次賽事中打得最好的一場，比賽一開始，我的目標就是在每天、每次練習和每場比賽後都能變得更好，我覺得我正在做到，這讓我很自豪，我對今天擊球的手感和移動的方式都非常滿意。」

接下來艾卡拉茲將在8強對決9號種子盧布列夫（Andrey Rublev），後者在另一場比賽中，以6比2、6比3輕取阿根廷選手科梅薩納（Francisco Comesana），成功為去年溫布頓首輪落敗復仇。

艾卡拉茲本賽季戰績為51勝6敗，已奪得5座冠軍，並正尋求個人生涯首座辛辛那提桂冠；艾卡拉茲去年曾闖進決賽，並握有冠軍點，最終遭世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）逆轉。

根據ATP對戰紀錄，他在與盧布列夫的交鋒中以3比1領先，兩人即將迎來首次室外硬地對決。

關鍵字： ATP網球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

林智勝願望成真！張惠妹將現身引退賽　0906大巨蛋開唱

林智勝願望成真！張惠妹將現身引退賽　0906大巨蛋開唱

1.2局失7分控球陷亂流！　鄧愷威先發戰教士投不滿2局就退場

1.2局失7分控球陷亂流！　鄧愷威先發戰教士投不滿2局就退場

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

上、下半場尺度差很大　中華男籃痛失4強讓裁判「哨音」再成箭靶

上、下半場尺度差很大　中華男籃痛失4強讓裁判「哨音」再成箭靶

【超恐怖鷹架崩落】楊柳颱風襲來！台東社會宅不堪強風　鷹架大範圍崩毀

熱門新聞

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

讀者回應

﻿

熱門新聞

1亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

2投手大谷三壘安！125年首見紀錄誕生

3中華男籃花光21分領先　無緣亞洲盃4強

4中華隊錯失4強還遭官方嘲諷　籃協回應

5古久保盼引進Trackman　聯盟曝有補助

最新新聞

1艾卡拉茲辛辛那提直落二晉級八強

2洋基主將葛斯密特右膝輕微扭傷

3大谷翔平雙K神鱒「用最好的球」

4大谷術後新高80球　5局登板不疲勞

5台北戰神延攬206公分全能戰將

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366