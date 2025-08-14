艾卡拉茲辛辛那提直落二晉級8強　自評打出「本屆最佳一戰」

▲世界排名第二的西班牙網球名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界排名第二的西班牙網球名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在14日清晨辛辛那提大師賽展現強勢火力，以 6比1、6比4直落2擊敗義大利好手納爾迪（Luca Nardi），順利闖入賽會8強；他在賽後坦言，這是自己在本屆賽事至今「打得最好的一場比賽」。

艾卡拉茲開賽便火力全開，首盤前14分中豪取13分，僅花27分鐘便以6比1拿下首盤，這場夜間焦點戰原本因當天下午的大雨延遲開打，但艾卡拉茲絲毫不受影響。

第二盤比賽一度風雲突變，艾卡拉茲陷入2比4落後，但隨即回穩狀態，連下4局完成逆轉；在盤末4比4時，他在一局長達8次平分的拉鋸中笑到最後，對手納爾迪更是在關鍵時刻連續2次雙發失誤，讓西班牙人成功把握發球勝賽局，耗時80分鐘結束戰鬥。

賽後艾卡拉茲在場邊受訪時直言：「我認為這場比賽是我在本次賽事中打得最好的一場，比賽一開始，我的目標就是在每天、每次練習和每場比賽後都能變得更好，我覺得我正在做到，這讓我很自豪，我對今天擊球的手感和移動的方式都非常滿意。」

接下來艾卡拉茲將在8強對決9號種子盧布列夫（Andrey Rublev），後者在另一場比賽中，以6比2、6比3輕取阿根廷選手科梅薩納（Francisco Comesana），成功為去年溫布頓首輪落敗復仇。

Sealed in style @carlosalcaraz moves past Nardi 6-1 6-4 to reach the quarter-finals at #CincyTennis pic.twitter.com/nWnfyuZseh — Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2025

艾卡拉茲本賽季戰績為51勝6敗，已奪得5座冠軍，並正尋求個人生涯首座辛辛那提桂冠；艾卡拉茲去年曾闖進決賽，並握有冠軍點，最終遭世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）逆轉。

根據ATP對戰紀錄，他在與盧布列夫的交鋒中以3比1領先，兩人即將迎來首次室外硬地對決。