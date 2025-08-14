運動雲

21分大逆轉粉碎中華男籃4強夢　伊朗主帥曝中場戰術調整是關鍵

▲▼伊朗在亞洲盃8強賽上演21分大逆轉，粉碎中華隊4強夢，阿米尼。（圖／取自FIBA官網）

▲伊朗在亞洲盃8強賽上演21分大逆轉，粉碎中華隊4強夢。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

伊朗男籃今（14）日凌晨在亞洲盃8強賽上演21分大逆轉，最終以78比75粉碎中華隊重返4強的美夢，伊朗主帥曼諾洛普洛斯（Sotirios Alex Manolopoulos）賽後表示，關鍵在於中場戰術調整及全隊心態轉換。

曼諾洛普洛斯表示，「上半場我們手感不佳，心理和心態都受到影響。中場時我們長時間討論，改變策略，從防守開始，每個回合都積極搶攻。我們知道我們會有出手機會，而這次我們要把握這些機會。下半場，我們發揮了全部的實力。」

伊朗的逆轉由阿米尼（Mohammad Amini）與瓦赫迪（Sina Vahedi）領銜，阿米尼全場攻下30分、11籃板、2助攻、1阻攻，瓦赫迪貢獻21分及兩顆三分球，展現冷靜與韌性，帶領伊朗保持4戰全勝，挺進4強。

▲中華男籃陳盈駿、林庭謙、高柏鎧、賀丹。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃花光21分領先，最終以3分飲恨。（圖／取自FIBA官網）

比賽前半段，中華隊掌握節奏，林庭謙帶領球隊建立領先優勢，半場以42比26保有16分領先；林庭謙整場攻下22分，包辦3顆三分。然而，伊朗在第3節開始逐步追回分差。

進入第4節，阿米尼開局強勢扣籃，帶動伊朗打出17比5攻勢，將比分追成69平，阿米尼在最後41秒罰球命中，將比數改寫為75比74超前，隨後他籃下再次得手，林庭謙最後壓哨三分不中，伊朗完成了21分大逆轉。

中華隊主帥圖齊賽後表示，「我們投得更準，還是輸掉比賽，這就是籃球。我們沒能克服最後的關鍵問題，也許我們值得贏下這場比賽，但這就是籃球。不過，我仍然為每一位球員、每一位教練團成員，以及我們整個協會感到驕傲。」

關鍵字： 籃球FIBA亞洲盃伊朗中華隊阿米尼瓦赫迪

