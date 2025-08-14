林立感動回應「愛猿呵護猿」暖心看板　隊長風波中盼當好橋樑

▲林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿上半季至今風波不斷，然而在前一日的球員通道，隊長林立意外捕捉到一幕暖心畫面。看台上，一位球迷高舉手寫看板，寫著：「愛猿，呵護猿，進場看猿，我挺我的桃猿。」他也停下腳步，對著那位球迷比出大拇指並露出笑容，彷彿在用眼神告訴對方，「我收到了，謝謝你們的支持。」

「最近狀況很多，還是會有支持我們的球迷，當然也會有嫌東嫌西的球迷。」林立坦言，任何類型的球迷都會有，「但這種很支持我們、到場又做了這樣的看板，完全感受到他們更有愛。」

林立說，自己當下覺得必須給一個回應，「感謝他們這樣的支持，有這種行動力，也告訴他們，我們都有看到。說真的，有多少人會這樣做？」

回顧這一年擔任隊長，看到球隊狀況接連而來，林立也只能苦笑，「說真的，我們球員沒辦法說什麼，這不是我們球員應該做的，這是球團應該去做的，我們只是在場上打球。」

林立話語雖帶著些許無奈，但也很堅定，「至於發生那麼多問題，都是球團要自己面對、承擔。我們球員就是彼此告訴自己，專心場上，把球打好、打得開心，打我們想要打的棒球，我覺得這樣就夠了。」

▲林立看見球迷高舉「愛猿，呵護猿，進場看猿，我挺我的桃猿」的暖心看板，忍不住停下腳步比讚回應 。（圖／截自CPBL.TV）

對於近期的食安事件，林立直言，「想對自己好一點，就在家裡準備就好，講白一點就是這樣。」他透露，自己有時會在家吃，有時買外面，現在出狀況後，球隊以叫餐為主，「我覺得沒有比較差，反而比較好，有多元選擇，每天都不一樣，有飯有菜有肉，滿符合營養師的需求。」

林立補充，上半季第一次出現食物問題後，其實球隊就已經改善，但團隊伙食本來就難以完全避免狀況。

身為隊長，他肩負著在球員與球團之間傳遞意見的橋樑角色，也坦言這並不容易，「球團確實有在詢問，我們也一直都有表達想法，只是說能做到多少改變？會做到多少樣子？最重要就是像胖哥（林泓育）說的，他們要什麼？他們想要什麼？」如果回饋之後，球團最後呈現的結果是現在這個樣子，那也只能接受。

林立表示，團隊溝通本來就需要時間與磨合，「除了這些事，我還是得專注在場上的表現。」他也透露，新領隊牧野幸輝剛到任時就曾找他開會，至於最後能否帶來改變，就交由球團去處理。

他認為，該說的也都表達過了，如果狀況一時之間無法改善，那就各自做好本分，也當作一次寶貴的學習經驗，「因為沒有擔任隊長，這些東西我也學習不到。」





▲林泓育昨晚賽後也向全場球迷溫情喊話：「不要放棄我們 。」（圖／樂天桃猿提供）