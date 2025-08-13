運動雲

>

陳克羿終於等到本季首勝！古久保肯定好投　讚張閔勛配球到位

▲陳克羿、林泓育 。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳克羿 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿今晚在台北大巨蛋以3比2險勝台鋼雄鷹，先發投手陳克羿繳出5局失2分的表現，終於拿下本季首勝，也是他本季一軍先發4場以來的第一勝。總教練古久保健二恭喜他拿下本季首勝，並進一步提到，這兩場先發投手表現精彩，捕手張閔勛的適時引導相當重要。

陳克羿此役被敲4支安打，送出2次四壞球保送與1次觸身球，並投出2次三振。古久保健二賽後首先恭喜他拿下本季首勝，並指出今天投得較為慎重，「保送雖然有點多，但在2局後回穩，主動進攻好球帶，讓打者出棒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他特別提到4局上第一次三上三下，帶動了全隊的進攻節奏，「守備的穩定也連結到打擊的氣勢。」古久保稱讚陳克羿在2局後靈活運用各種球種解決打者，「他真的非常努力，投得很漂亮。」

古久保也感謝捕手張閔勛的配球相當到位，是這兩場投手群表現出色的一大關鍵。

至於終結者方面，古久保透露，會由陳冠宇與朱承洋擔任，「呂詠臻也是可以，但不安定性稍高，這部分主要是交給投手教練決定。

對於終於拿到本季首勝，陳克羿笑說，「每年都是差不多這個時間才拿到首勝，很可惜。」回顧過去幾場未能奪勝的原因，他坦言保送是最大問題，「讓教練團不信任，投起來就會想太多、綁手綁腳。」今天一開始控球還不算理想，不過在學長與教練提醒細節後，逐漸找到節奏，「有慢慢變好。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

台鋼天鷹簽下阿巴西！　本季陣容最後一塊拼圖提升火力

台鋼天鷹簽下阿巴西！　本季陣容最後一塊拼圖提升火力

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

熱門新聞

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華男籃爭亞洲盃4強　FIBA曝勝負關鍵

2羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」

3大谷翔平開轟難救道奇　遭天使逆襲

4大谷翔平遭前東家罕見三殺

5191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

最新新聞

1「手帕王子」周彥農想辦法與手汗共處

2味全4比1逆轉兄弟　羅戈締悲情紀錄

3史上首次「金鏞連線」開轟！

4陳克羿拿到本季首勝！古久保點名他

5金鏞炸裂！統一獅雙轟5比1勝　悍將苦吞5連敗

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366