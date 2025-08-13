陳克羿終於等到本季首勝！古久保肯定好投　讚張閔勛配球到位

▲陳克羿 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿今晚在台北大巨蛋以3比2險勝台鋼雄鷹，先發投手陳克羿繳出5局失2分的表現，終於拿下本季首勝，也是他本季一軍先發4場以來的第一勝。總教練古久保健二恭喜他拿下本季首勝，並進一步提到，這兩場先發投手表現精彩，捕手張閔勛的適時引導相當重要。

陳克羿此役被敲4支安打，送出2次四壞球保送與1次觸身球，並投出2次三振。古久保健二賽後首先恭喜他拿下本季首勝，並指出今天投得較為慎重，「保送雖然有點多，但在2局後回穩，主動進攻好球帶，讓打者出棒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他特別提到4局上第一次三上三下，帶動了全隊的進攻節奏，「守備的穩定也連結到打擊的氣勢。」古久保稱讚陳克羿在2局後靈活運用各種球種解決打者，「他真的非常努力，投得很漂亮。」

古久保也感謝捕手張閔勛的配球相當到位，是這兩場投手群表現出色的一大關鍵。

至於終結者方面，古久保透露，會由陳冠宇與朱承洋擔任，「呂詠臻也是可以，但不安定性稍高，這部分主要是交給投手教練決定。

對於終於拿到本季首勝，陳克羿笑說，「每年都是差不多這個時間才拿到首勝，很可惜。」回顧過去幾場未能奪勝的原因，他坦言保送是最大問題，「讓教練團不信任，投起來就會想太多、綁手綁腳。」今天一開始控球還不算理想，不過在學長與教練提醒細節後，逐漸找到節奏，「有慢慢變好。」