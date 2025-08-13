李東洺僅投0.1局對隊友抱歉、吃不下飯　盼身體恢復反省課題

▲李東洺 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將本土投手李東洺12日對戰統一獅時，於0.1局內狂失7分，隨後被降至二軍。他坦言原本以為自己已經克服首局保送後的調整問題，並對隊友感到抱歉，表示當晚未能安眠，也吃不下飯。

李東洺在首局對林佳緯保送後，隨即被蘇智傑擊出全壘打，後來情況越來越糟，單局內又被林祖傑擊出第二支全壘打，並被敲出5支安打，最終失掉7分未滿1局就被換下場。

「我想對隊友說聲抱歉，是我讓他們幫我收拾殘局，而且還是大麻煩。」李東洺表示，「這是自己的問題，之前也常遇到這樣的情況，對第一個打者投保送，且控制不佳的情況下，會有想投進好球帶的心理，這也是我過去常犯的錯誤。沒能調整好，就容易被對方打擊，尤其對方是很好的打者。」

回顧過往，李東洺提到，對兄弟隊時也曾投保送後，想要投好球結果被連續攻擊，台韓交流賽也有過類似情況。他說，「我以為自己已經克服了，但其實並沒有。」對於退場後的心情調適，他坦言，「有點吃不下飯，心情很悶！教練也提到，第一次固定輪值不可能每場都順利，這次遇到問題也許是件好事，這是我需要面對的課題。往後比賽可能還會發生類似情況，但我會努力處理。」

李東洺今年累計已投72.1局，這是他生涯最多的投球局數。總教練陳金鋒認為，這樣的投球局數已經偏多，可能是下滑的原因之一。不過李東洺認為，這不應該成為藉口，他表示，「70幾局還不算多，還沒有超過100局，作為先發投手，應該要完成自己的任務。」

投手教練許銘傑在前一場台東的比賽中注意到李東洺的手臂揮臂速度下降，因此這次降至二軍，主要目標是讓身體先行恢復。李東洺表示，「教練告訴我不要一直練球，要好好休息，之後再考慮我的定位。」