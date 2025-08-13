運動雲

對球隊極度失望　義大利門神多納魯馬宣布將離開巴黎聖日耳曼

▲義大利門神多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

巴黎聖日耳曼（下稱PSG）義大利門神多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）近日確認自己將離開該俱樂部，並表達了對被排除在14日歐洲超級杯對陣熱刺名單之外的失望情緒；這一消息迅速引發了外界的關注，尤其是在PSG最近簽下里爾門將謝瓦利耶（ Lucas Chevalier）的情況下，這似乎代表多納魯馬在巴黎的未來不再明朗。

在其社交媒體上，多納魯馬對巴黎的球迷發表了情感豐富的告別，「親愛的巴黎球迷，自從我來到這裡的第一天起，我就全力以赴，不僅是在場上，也在場下，我為了贏得我的位置，為了保護巴黎聖日耳曼的大門，付出了所有。」

接著多納魯馬表達了自己的失望，「不幸的是，有人決定我不能再是這個團隊的一部分，也無法繼續為球隊的成功貢獻，我感到失望和沮喪。」

PSG主帥恩里克（Luis Enrique）也對這一決定作出了回應，他在接受Sky義大利採訪時表示：「多納魯馬是世界上最好的門將之一，這無可置疑，而且他作為一個人也更出色，但這就是高水平足球運動員的生活，我對這一艱難的決定負100%的責任，如果這是一個簡單的選擇，那麼任何人都能做出這樣的決定，但這些選擇涉及的是我所需要的門將的類型。」

多納魯馬的未來問題也與薪資結構有關，根據消息來源，這位26歲的門將希望在合同只剩一年之際延長合約，但雙方未能達成協議；多納魯馬目前是PSG隊內薪水最高的球員之一，月薪85萬歐元。

據了解，他希望獲得加薪，但拒絕接受由俱樂部運動總監在過去兩年內所施行的新薪資結構，這一結構包含較低的基礎薪水，並依賴於個人和集體表現來獲得額外獎金。

在簽下謝瓦利耶後，PSG似乎對多納魯馬的未來持保留態度，並準備與切爾西、曼聯或國際米蘭等球隊進行談判；據報導，這三家俱樂部已經與多納魯馬的經紀人進行了聯繫。

儘管如此，多納魯馬仍然表達了對巴黎的深厚感情：「我希望能夠有機會再一次站在巴黎王子公園的球迷面前，並像應該的那樣告別，如果這不可能，我希望你們知道，你們的支持與愛護對我來說意義非凡，我將永遠不會忘記，所有的情感、魔幻的夜晚，以及你們讓我感受到家的感覺，將永遠在我的心中。」

此外，他對隊友們的感謝更顯真摯：「對我的隊友們、我的第二個家庭，感謝你們每一次的戰鬥、每一次的笑聲，每一個我們共同度過的時刻，你們永遠是我的兄弟。」

多納魯馬最後還表達了自己對巴黎聖日耳曼及這座城市的敬意：「為這個俱樂部效力，並且生活在這個城市，對我來說是一種無比的榮譽。」

關鍵字： 足球巴黎聖日耳曼

