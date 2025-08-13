釀酒人38天兩度11連勝　海盜王牌斯金斯也難擋火力狂潮

▲佛里力克（Sal Frelick）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

密爾瓦基釀酒人今（13日）延續本季驚人狀態，即便面對大聯盟防禦率王、海盜王牌斯金斯（Paul Skenes）也不受影響，本戰釀酒人在主場14比0完封海盜，豪取本季第二波11連勝，締造隊史與大聯盟多項紀錄。

此役釀酒人火力全線爆發，僅用4局便將斯金斯逼下場，首棒佛里力克（Sal Frelick）在首局首打席便轟出陽春砲，打破斯金斯本季開局24局無失分的紀錄、這是大聯盟史上第2長的開季首局連續無失分紀錄；佛里力克全場4度上壘，貢獻2支帶有打點的安打並攻下3分。

「我們的比賽風格和其他球隊不同，但很奏效，我們喜歡這種風格，每個來到這裡的人也都會愛上它，」佛里力克賽後表示。

4局下半圖朗（Brice Turang）在8月的第6轟出爐，並完成連4場先發開轟，之後因手指輕傷退場；耶利奇（Christian Yelich）、波恩（Andrew Vaughn）與杜賓（Caleb Durbin）也分別在比賽中後段上演煙火秀，釀酒人單場5發全壘打創下球隊本季新高。

這波連勝是釀酒人近38天內第二次11連勝，期間還包括明星賽的4天休兵，自7月6日起，球隊從國聯中區落後小熊4場，到如今反超7.5場，戰績75勝44敗，勝率超過五成30場以上，為隊史第3次達成。

根據統計，釀酒人成為自1961年擴編時代以來，第12支單季在30場比賽中贏下至少26場的球隊，也僅是71年來第2支單季擁有兩波11連勝的球隊，上一次為2015年藍鳥隊。

先發投手Freddy Peralta今天主投6局無失分，賽後奪下賽季第14勝成為本季大聯盟第一人，防禦率則降至2.90，他形容這段時光令人難以置信：「我甚至不知道該怎麼形容，真的太瘋狂了，我們享受這些時刻，我們都在一起經歷。」

四度上壘的佛里力克接著強調，釀酒人的成功來自對細節的重視，而非追求炫目的數據，「像Yeli這樣的MVP級老將，早年單季轟過40發，但遇到困難對決時，他會毫不猶豫用短打推進跑者，或是在兩好球時設法把球打進場內送回分數，我們引以為傲的是這些小細節，而不是單純追求全壘打或花俏的表現。」

他補充，球隊成員不會因個人成績而影響情緒：「沒有人在0-for-4但球隊10比0獲勝時抱怨，也不會在3-for-3但輸球時感到高興，這不是我們的風格。」

釀酒人將在週三系列賽最終戰挑戰12連勝，若成功，將追平隊史自1987年開季13連勝以來，最長的連勝紀錄。