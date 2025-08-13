運動雲

>

富永啟生遭鎖死！日本男籃狂輸黎巴嫩24分　連2屆無緣亞洲盃8強

▲▼日本男籃慘輸黎巴嫩24分，無緣亞洲盃8強；「日本柯瑞」富永啟生遭嚴防。（圖／取自FIBA官網）

▲日本男籃慘輸黎巴嫩24分，無緣亞洲盃8強，「日本柯瑞」富永啟生遭嚴防。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

日本男籃在少了八村壘、河村勇輝等旅NBA名將之下，今（13）日凌晨在亞洲盃附加賽以73比97慘輸上屆亞軍黎巴嫩24分，2勝2敗提前止步，宣告連續兩屆無緣8強；順利晉級的黎巴嫩8強賽則要強碰世界級勁旅紐西蘭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽一開始，日本靠吉井裕鷹的突破與霍金森（Joshua Hawkinson）的內線發揮緊咬比數，但艾達威奇（Sergio El Darwich）連進兩記三分，加上勞森（Dedric Lawson）與卡亞特（Youssef Khayat）帶動10比0攻勢，黎巴嫩首節取得23比19領先。

第2節，黎巴嫩加強防守壓迫，吉奧克恰恩（Hayk Gyokchyan）外線建功，薩烏德（Amir Saoud）籃下取分，澤努恩（Karim Zeinoun）快攻得手，勞森持續穩定輸出，上半場將比分拉開至53比41。「日本柯瑞」富永啟生則遭嚴防，上半場僅2分進帳，出手兩次，整場則是9投1中拿7分，三分是低迷的6投1中。

▲▼日本男籃慘輸黎巴嫩24分，無緣亞洲盃8強；「日本柯瑞」富永啟生遭嚴防。（圖／取自FIBA官網）

▲日本男籃慘輸黎巴嫩24分，無緣亞洲盃8強。（圖／取自FIBA官網）

易籃後，曼蘇爾（Ali Mansour）、澤努恩與勞森連續得分，卡亞特更在抄截後完成單手爆扣，瞬間點燃場上氣氛。儘管日本靠雅各布斯快攻與富永罰球稍微追近，但3節打完仍落後17分。末節，卡亞特轉身跳投命中，馬場雄大雖在最後時刻連拿數分，澤努恩的切入上籃與勞森的補扣徹底鎖死戰局，黎巴嫩最終以97比73狂勝24分。

勞森此役繳出24分、10籃板的雙十表現，另有3助攻、2抄截、1阻攻，全面掌控攻防；卡亞特拿下14分、8籃板；艾達威奇則貢獻12分、5抄截並投進兩記三分球，光半場就創下本屆單場最多抄截紀錄；控衛曼蘇爾送出本屆新高的15助攻。

「當我們執行比賽計畫時，就會有這樣的結果。」黎巴嫩主帥佩里希奇（Miodrag Perisic）賽後盛讚球員的表現，「恭喜我的球員，他們真的很棒，展現了性格與真正的自我。」

艾達威奇則直言，「我們非常專注。昨天我們開了隊會，當時情況不太好，但今天我們打出了自己的比賽風格，先從防守做起。當我們這樣打時，很難有人能擊敗我們。」

▲▼日本男籃慘輸黎巴嫩24分，無緣亞洲盃8強；「日本柯瑞」富永啟生遭嚴防。（圖／取自FIBA官網）

▲黎巴嫩挺進8強將強碰紐西蘭。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 籃球FIBA亞洲盃黎巴嫩日本

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

「Let’s go Franco！」響徹新莊　富藍戈抱愛女向球迷道別

「Let’s go Franco！」響徹新莊　富藍戈抱愛女向球迷道別

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

河村勇輝靠「喬丹」學習英文　公牛教練要他別道歉、繼續打！

河村勇輝靠「喬丹」學習英文　公牛教練要他別道歉、繼續打！

「最難的都有了」蘇智傑想過完全打擊　2次MVP都遇李東洺謙稱湊巧

「最難的都有了」蘇智傑想過完全打擊　2次MVP都遇李東洺謙稱湊巧

山本由伸缺乏銳利度！　羅伯斯：表現不到水平

山本由伸缺乏銳利度！　羅伯斯：表現不到水平

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

楊柳加速前進「午後發陸警」首波警戒範圍涵蓋4縣市

熱門新聞

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

「Let’s go Franco！」響徹新莊　富藍戈抱愛女向球迷道別

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

2中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子

3Let’s go Franco！富藍戈抱女道別

4大谷翔平遭夏威夷房地產商提告！

5中華男籃爭亞洲盃4強　FIBA曝勝負關鍵

最新新聞

1最強洋將回歸　國王與沃許本完成續約

2大谷揮棒後甩手、8月盜壘激增引關注

3與伊朗爭4強　陳盈駿：為每個球權而戰

4大谷翔平遭前東家罕見三殺

5大谷翔平愛犬會陪女兒睡覺

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366