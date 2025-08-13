富永啟生遭鎖死！日本男籃狂輸黎巴嫩24分　連2屆無緣亞洲盃8強

▲日本男籃慘輸黎巴嫩24分，無緣亞洲盃8強，「日本柯瑞」富永啟生遭嚴防。（圖／取自FIBA官網）

日本男籃在少了八村壘、河村勇輝等旅NBA名將之下，今（13）日凌晨在亞洲盃附加賽以73比97慘輸上屆亞軍黎巴嫩24分，2勝2敗提前止步，宣告連續兩屆無緣8強；順利晉級的黎巴嫩8強賽則要強碰世界級勁旅紐西蘭。

比賽一開始，日本靠吉井裕鷹的突破與霍金森（Joshua Hawkinson）的內線發揮緊咬比數，但艾達威奇（Sergio El Darwich）連進兩記三分，加上勞森（Dedric Lawson）與卡亞特（Youssef Khayat）帶動10比0攻勢，黎巴嫩首節取得23比19領先。

第2節，黎巴嫩加強防守壓迫，吉奧克恰恩（Hayk Gyokchyan）外線建功，薩烏德（Amir Saoud）籃下取分，澤努恩（Karim Zeinoun）快攻得手，勞森持續穩定輸出，上半場將比分拉開至53比41。「日本柯瑞」富永啟生則遭嚴防，上半場僅2分進帳，出手兩次，整場則是9投1中拿7分，三分是低迷的6投1中。

易籃後，曼蘇爾（Ali Mansour）、澤努恩與勞森連續得分，卡亞特更在抄截後完成單手爆扣，瞬間點燃場上氣氛。儘管日本靠雅各布斯快攻與富永罰球稍微追近，但3節打完仍落後17分。末節，卡亞特轉身跳投命中，馬場雄大雖在最後時刻連拿數分，澤努恩的切入上籃與勞森的補扣徹底鎖死戰局，黎巴嫩最終以97比73狂勝24分。

勞森此役繳出24分、10籃板的雙十表現，另有3助攻、2抄截、1阻攻，全面掌控攻防；卡亞特拿下14分、8籃板；艾達威奇則貢獻12分、5抄截並投進兩記三分球，光半場就創下本屆單場最多抄截紀錄；控衛曼蘇爾送出本屆新高的15助攻。

「當我們執行比賽計畫時，就會有這樣的結果。」黎巴嫩主帥佩里希奇（Miodrag Perisic）賽後盛讚球員的表現，「恭喜我的球員，他們真的很棒，展現了性格與真正的自我。」

艾達威奇則直言，「我們非常專注。昨天我們開了隊會，當時情況不太好，但今天我們打出了自己的比賽風格，先從防守做起。當我們這樣打時，很難有人能擊敗我們。」

