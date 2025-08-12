運動雲

魔神樂連21.2局無責失「每場都修正」　對林立關鍵美技拍手致意

記者楊舒帆／台北報導

魔神樂12日對戰台鋼雄鷹繳出7局無失分的好投，自7月29日以來，已經連續3場比賽、合計21.2局未失責失分。

魔神樂今天主投7局，使用98球，僅被敲出4支安打，保送2次，奪下5次三振，無失分，防禦率降至2.24。魔神樂表示：「這是一場艱難的比賽，我專注於每一個打者。」

本場比賽中，最大的危機出現在第6局，當對方攻佔一、三壘時，魔鷹擊出一記右外野深遠飛球，幸好林立展現美技成功接殺，魔神樂在投手丘上也拍手讚賞。魔神樂表示：「沒料到那球會飛得那麼遠，當時有點嚇到，前一個打席（吳念庭）也打得很好。林立的外野守備幫了我們很大的忙，不僅是今年，去年他在二壘也曾幫過很多忙。」

▲▼魔鷹、陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

▲魔神樂。（圖／樂天桃猿提供）

談到最近3場的出色表現，魔神樂表示：「其實我很開心，但每場比賽我還是會做好修正，讓自己變得更好，希望能夠持續保持到下一場。」

古久保健二教練也表示：「魔神樂的好表現對球隊非常重要，從第一局開始，他的投球內容都很穩定，閔勛也在配球方面領導得很好。在第7局，他的用球數較多，首名打者發生保送，但最終他成功壓制了對方的攻勢，這對球隊的幫助非常大。」魔神樂也對捕手的表現給予了高度評價，他說：「閔勛的表現非常棒，無論在守備還是打擊方面，都發揮得很好。」

