猛獅首局灌10分！富邦隊史第2恥　李東洺0.1局吞2轟失7分生涯最慘

▲李東洺 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

統一獅今天作客富邦悍將，猛獅打線甦醒，首局就灌進10分，也讓悍將寫下隊史第2慘紀錄。

悍將今天由李東洺先發，面對8人，僅解決1人，被敲5支安打，包括分別被蘇智傑、林祖傑擊出全壘打。其中蘇智傑是本季第3轟，林祖傑則是本季首轟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李東洺僅投0.1局慘失7分，寫下生涯先發最慘一役。在他退場後，游霆崴登板，仍擋不住獅隊猛烈攻勢。

過去中職僅有兩名投手在先發0.1局內被擊出5支以上安打、挨2發以上全壘打，分別是1993年3月26日味全龍的林光宏，以及1996年7月21日時報鷹的尼洛；李東洺成為史上第三人。

獅隊該局攻下13人次，林安可貢獻2次出局數，不過第2次擊出高飛犧牲打，打回團隊單局第10分。

根據中職數據，富邦隊史（含前身義大犀牛、興農牛、俊國熊等）首局失分最多紀錄，發生在1994年3月28日，當時俊國熊面對味全龍，首局就丟掉14分（13分責失）；今天這場比賽首局失10分，是隊史第二慘。

此外，蘇智傑開轟後，又掃出一發2分打點三壘安打，單局進帳4分打點、累積7個壘打數。中職過去在同一局敲出全壘打與三壘打的紀錄僅出現過一次，要追溯到2012年5月10日，當時林益全在興農牛對兄弟象之戰，於第6局轟出兩分砲，隨後再敲一支兩分打點三壘打，最終單場繳出4安打、6打點。