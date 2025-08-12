餅總證實新洋投已經來了！譯名奧德銳　盼補強輪值隱憂

運動雲

▲▼ 林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

▲林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

統一7-ELEVEn獅隊宣布簽下第四位洋投Cam Alldred，領隊蘇泰安透露，譯名為「奧德銳」。總教練林岳平則表示，奧德銳昨（11日）已抵台，接下來兩天將進行體檢及相關手續，預計周五至球隊正式報到。

奧德銳曾效力於美國職棒匹茲堡海盜隊（2018～2024，曾登上大聯盟）、韓職起亞虎隊（2024）、今年曾效力墨西哥聯盟Saraperos de Saltillo（2025）。他在2018年在選秀第24輪被海盜隊選中，2022年完成大聯盟初登場；2024年轉戰韓職。

在梅賽斯轉戰韓職、衛蘭德宣布退休後，總教練林岳平表示，今年球隊最大隱憂在於先發輪值，「上半季這樣的情況比較少發生，甚至沒發生過。」

最讓球隊感到意外是衛蘭德的退休，餅總直言這是下半季讓他最沒辦法預測到的狀況，「原本預計他是第5號先發，突然的變動確實讓我們比較困難。」

「球隊最大隱憂在7月底8月初出現，目前打起來比較不順，希望所以可以投先發的投手，可以度過這段不穩定週期。」林岳平說。

奧德銳目前透過影片觀察看起來如何？林岳平露出神秘微笑，大笑五聲：「哈哈哈哈哈。」記者再問道，「是臨時救急嗎。」他解釋，「也不是臨時救急，衛蘭德表態退休後，他就一直有在球隊提供的名單當中。」目前也說不出他是屬於哪一種型態的投手。

至於奧德銳是直接上一軍，還是先從二軍出發，林岳平表示，將在周五會面並了解近況後再決定。

