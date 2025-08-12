軍公教1人換4張票進場引眾怒　桃猿領隊：未來會完整規劃

▲ 牧野幸輝 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿上周末在大巨蛋舉辦「響樂趴」，軍公教球迷享有1張證件可換4張門票的活動，桃猿領隊牧野幸輝12日賽前受訪表示，人數比預期多，未來會做更完整規劃。

桃猿8日大巨蛋主場適逢父親節周五10156人進場，創下隊史在大巨蛋的新低，9日則是18802人，第3戰吸引19671人進場，3戰合計48629人進場。

軍公教球迷享有1張證件可換4張門票的活動經過網路宣傳後，第3戰10日賽事賽前吸引大批球迷湧進大巨蛋現場兌換票券，有球迷指排隊許久卻沒有換到票，也不滿換票變必須買票才能進場，相當憤怒。當時球團表示，感謝軍公教朋友踴躍參與，因兌換人數眾多，原提供L2可兌換區域已全數兌換完畢後，為能服務到場球迷朋友，後續已特別加開右外野供兌換，亦全數兌換完畢。因此現場特別另外追加提供內野半票購票之優惠，供軍公教身分優惠購買。

談到此次贈票活動，牧野幸輝12日受訪表示，「為了慶祝父親節而舉辦的活動，周日也從下午5點改為2點開打。1人換4張票的招待，希望球迷可以帶一家人進場，結果比預期更多人。」

至於贈票活動造成混亂，「因為這次經驗，人員超出預期很多，對排隊的軍公教朋友造成困擾，我們希望藉由此次經驗，做更完整的規劃，招待更多新的球迷朋友觀戰。」談到大巨蛋主場效益，他也說，「每場大巨蛋比賽都會在觀眾席觀察，一家人看完比賽帶著笑容離開球場，露出滿足的表情，很開心能邀請家族球迷進場。」