教士達比修有6局6K無保送　奪下日美通算205勝

▲達比修有拿下勝投。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

聖地牙哥教士日籍投手達比修有今（12）日在客場對戰舊金山巨人，主投6局僅失1分，送出6次三振且沒有任何保送，率隊以4比1奪勝，收下本季第2勝，同時締造日美職棒通算第205勝紀錄。

達比修此戰以接近側投的出手角度，搭配精準控球壓制巨人打線。2局下，一、二壘有人時，他用低角度直球三振貝利（Patrick Bailey）；3局下，雖出現捕手暴傳，被跑者推進壘包的情況，但中外野手梅瑞爾（Jackson Merrill）火速回傳在三壘封殺跑者，化解危機；5局下，面對李政厚等打者，達比修有連續運用滑球與指叉球鎖定邊角，豪取三振。

Rafael Devers goes oppo to tie things up in the Bay! pic.twitter.com/hFJt3q4uIw — MLB (@MLB) August 12, 2025

唯一失分出現在6局，達比修有被重砲迪佛斯（Rafael Devers）擊出陽春砲追平比數，但他用84球完成6局投球，留下勝投資格。7局上，隊友費爾明（Freddy Fermin）轟出關鍵2分砲，鐵牛棚3人組埃斯特拉達（Jeremiah Estrada）、米勒（Mason Miller）、蘇亞雷斯（Robert Suarez）成功守成，終場教士拿下勝利。

Freddy Fermin sneaks one out to give the @Padres a 3-run lead pic.twitter.com/5ikR1SHKxi — MLB (@MLB) August 12, 2025

達比修7月31日對紐約大都會拿下本季首勝，當時締造日本投手日美通算最多勝紀錄（204勝），這次在與國聯西區龍頭道奇直接交手前，他調整回穩，幫助球隊在關鍵時刻守住戰局，進帳第205勝。