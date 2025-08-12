紐基奇歐錦賽狀態走樣　波赫國家隊主帥怒批：幾乎跑不動

▲紐基奇挨國家隊主帥批評。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

正在為波士尼亞與赫塞哥維納國家隊（波赫隊）出戰2025年歐錦賽的爵士中鋒紐基奇（Jusuf Nurkic），近日因狀態不佳遭到總教練貝奇拉吉奇（Adis Beciragic）公開批評。

波赫隊近期在熱身賽中遭遇3連敗，包含以90比102不敵蒙特內哥羅。儘管30歲的紐基奇在該役拿下15分，貝奇拉吉奇仍直言，「紐基奇狀態不佳，幾乎跑不動。」他同時指出，隊中另一名主力卡斯塔內達（Xavier Castaneda）同樣尚未恢復體能。

波赫隊在此之前還曾在封閉友誼賽以89比126慘敗給塞爾維亞，今年夏天也連續2場不敵中國。貝奇拉吉奇對備戰情況表示不滿，強調球隊錯失多次機會，例如對塞爾維亞一戰罰球竟丟失18球。

波赫隊在歐錦賽將分入包含西班牙、義大利、喬治亞的強敵小組，挑戰難度極高。不過紐基奇與卡斯塔內達仍有多場比賽可爭取表現機會，球隊將於8月17日與18日在比利時奧斯坦德分別迎戰英國與比利時，並於8月24日與25日再戰比利時2場。

紐基奇去年經歷動盪的NBA賽季，先後效力黃蜂與爵士，合計出賽51場，場均8.9分、7.8籃板、2.3助攻。近期更有傳聞指出爵士可能送走他，並將重心放在培養年輕球員。對他而言，若能在歐錦賽打出亮眼表現，不僅有助於扭轉國家隊內部觀感，也可能對他在NBA的未來具有正面影響。