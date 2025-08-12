運動雲

>

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

夏威夷一名房地產開發商與一名仲介正在控告洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，指稱大谷及其經紀人導致他們被排除在夏威夷大島哈普納海岸（Hapuna Coast）一項價值2.4億美元的豪華住宅開發計畫之外，而這個計畫正是由他們引薦大谷擔任代言人。

根據外媒報導，上週五在夏威夷巡迴法院提交的訴狀，開發商海斯（Kevin J. Hayes Sr.）與房地產仲介松本朋子（Tomoko Matsumoto）指控，大谷與經紀人巴雷洛（Nez Balelo）利用明星影響力，要求他們讓步，最終迫合作夥伴 Kingsbarn Realty Capital將兩人排除在計畫之外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

訴狀指出：「巴雷洛與大谷原本僅是為了大谷的宣傳與品牌價值而參與這個計畫，卻利用明星影響力動搖並最終瓦解原告在專案中的角色——唯一原因就是他們自身的財務利益。」

該豪宅計畫名為The Vista at Mauna Kea Resort，投資資料（截至週一晚間仍在線上）列出海斯與松本為管理團隊成員之一，並將大谷稱為「日本的貝比・魯斯」及「首位住戶」，排名甚至高於當地地標 Mauna Kea Resort（夏威夷最著名的飯店之一）、被《康泰納仕旅遊家》評為「全美第一海灘」的哈普納海灘，以及由阿諾・帕瑪（Arnold Palmer）與羅伯特・川特・瓊斯（Robert Trent Jones Sr.）設計的兩座高爾夫球場。

宣傳手冊中寫道：「大谷將擔任該專案的名人代言人，並已承諾購買14棟住宅中的一棟。他也計畫在休賽季於此長時間居住，並興建小型打擊與投球訓練設施作為春訓準備。」

訴狀指出，開發團隊花費11年推進此計畫，並於2023年與大谷簽下代言合約，作為「大膽行銷策略」的一部分。「與大谷的合作將提升需求，並在日本豪華度假住宅市場引起話題，而這正是專案的主要目標客群。我們認為大谷的業主身份將顯著提升專案的全球曝光度，並加快銷售速度，幫助我們達成定價目標。」

然而，訴狀稱巴雷洛「很快成為破壞力量」，威脅若不滿足條件，就撤出大谷的參與。「Kingsbarn 開始迎合巴雷洛的所有要求。」訴狀寫道，「漸漸地，Kingsbarn 顯然更在意維繫與大谷的關係，而不是履行對商業夥伴的義務。」

上個月，訴狀形容在「一次有預謀的突襲行動」中，Kingsbarn 解雇了海斯與松本。「Kingsbarn 在通話中公開承認，解雇是因巴雷洛要求，唯一目的就是取悅他。」訴狀指出，原告因此可能損失數百萬美元，包括預計的房屋建造利潤、施工管理費以及仲介佣金。

大谷翔平現年 31 歲，2018 年自日本加盟美職，五度入選全明星、三度獲選年度 MVP，並在 2023 年與道奇簽下 10 年 7 億美元的天價合約，助球隊奪下 2024 年世界大賽冠軍。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

大谷翔平連3戰開轟！本季已42發　外媒看好締隊史60轟首見壯舉

大谷翔平連3戰開轟！本季已42發　外媒看好締隊史60轟首見壯舉

中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰　烏野高校聯名球衣亮相

中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰　烏野高校聯名球衣亮相

中華隊勝約旦洗刷痛苦記憶！圖齊感謝全隊犧牲　對伊朗將調整防守

中華隊勝約旦洗刷痛苦記憶！圖齊感謝全隊犧牲　對伊朗將調整防守

感謝台灣掛國旗！富藍戈離開悍將感性道別：我會回來的

感謝台灣掛國旗！富藍戈離開悍將感性道別：我會回來的

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

熱門新聞

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平遭夏威夷房地產商提告！

2191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

3詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

4大谷回天使先發　羅伯斯猜球迷兩反應

5韓媒預測160公里火球男對台灣

最新新聞

1教士道奇僅1場勝差　羅伯斯：緊迫感

2羅伯斯呼籲道奇打線「恢復氣勢」

3山本缺乏銳利度　羅伯斯：不到水平

4中7日吞敗　山本：多休一天非敗因

5大谷又炸寫紀錄！山本狂失6分吞敗

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

相隔34天重返先發展現壓制力　曹祐齊：做好自己，不想對手怎麼樣

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

權喜原、金娜妍雙韓援合體　攜手賣力喊麥畫面太香！

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366