大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

夏威夷一名房地產開發商與一名仲介正在控告洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，指稱大谷及其經紀人導致他們被排除在夏威夷大島哈普納海岸（Hapuna Coast）一項價值2.4億美元的豪華住宅開發計畫之外，而這個計畫正是由他們引薦大谷擔任代言人。

根據外媒報導，上週五在夏威夷巡迴法院提交的訴狀，開發商海斯（Kevin J. Hayes Sr.）與房地產仲介松本朋子（Tomoko Matsumoto）指控，大谷與經紀人巴雷洛（Nez Balelo）利用明星影響力，要求他們讓步，最終迫合作夥伴 Kingsbarn Realty Capital將兩人排除在計畫之外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

訴狀指出：「巴雷洛與大谷原本僅是為了大谷的宣傳與品牌價值而參與這個計畫，卻利用明星影響力動搖並最終瓦解原告在專案中的角色——唯一原因就是他們自身的財務利益。」

該豪宅計畫名為The Vista at Mauna Kea Resort，投資資料（截至週一晚間仍在線上）列出海斯與松本為管理團隊成員之一，並將大谷稱為「日本的貝比・魯斯」及「首位住戶」，排名甚至高於當地地標 Mauna Kea Resort（夏威夷最著名的飯店之一）、被《康泰納仕旅遊家》評為「全美第一海灘」的哈普納海灘，以及由阿諾・帕瑪（Arnold Palmer）與羅伯特・川特・瓊斯（Robert Trent Jones Sr.）設計的兩座高爾夫球場。

宣傳手冊中寫道：「大谷將擔任該專案的名人代言人，並已承諾購買14棟住宅中的一棟。他也計畫在休賽季於此長時間居住，並興建小型打擊與投球訓練設施作為春訓準備。」

訴狀指出，開發團隊花費11年推進此計畫，並於2023年與大谷簽下代言合約，作為「大膽行銷策略」的一部分。「與大谷的合作將提升需求，並在日本豪華度假住宅市場引起話題，而這正是專案的主要目標客群。我們認為大谷的業主身份將顯著提升專案的全球曝光度，並加快銷售速度，幫助我們達成定價目標。」

然而，訴狀稱巴雷洛「很快成為破壞力量」，威脅若不滿足條件，就撤出大谷的參與。「Kingsbarn 開始迎合巴雷洛的所有要求。」訴狀寫道，「漸漸地，Kingsbarn 顯然更在意維繫與大谷的關係，而不是履行對商業夥伴的義務。」

上個月，訴狀形容在「一次有預謀的突襲行動」中，Kingsbarn 解雇了海斯與松本。「Kingsbarn 在通話中公開承認，解雇是因巴雷洛要求，唯一目的就是取悅他。」訴狀指出，原告因此可能損失數百萬美元，包括預計的房屋建造利潤、施工管理費以及仲介佣金。

大谷翔平現年 31 歲，2018 年自日本加盟美職，五度入選全明星、三度獲選年度 MVP，並在 2023 年與道奇簽下 10 年 7 億美元的天價合約，助球隊奪下 2024 年世界大賽冠軍。