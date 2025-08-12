葛雷先發時紅雀戰績18勝6敗！　保送率僅4%全MLB最低

▲葛雷是紅雀挑戰外卡的關鍵功臣。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

聖路易紅雀在本季原本並不被看好能爭奪季後賽席位，但截至今（12）日距離外卡席位僅有3.5場勝差，其中35歲王牌右投葛雷（Sonny Gray）是最關鍵推手。

根據大聯盟官方數據，紅雀在葛雷先發的比賽中戰績為18勝6敗，為至少先發20場投手中全聯盟最佳，超越老虎的史庫柏爾（Tarik Skubal）與費城人的桑切斯（Cristopher Sánchez）。

「季初我就在想，2025年我想要達成什麼目標？我記得當時說過，我想要贏下我先發的比賽。」葛雷在接受《MLB.com》訪問時表示，「有很多場比賽，隊友在我投得不理想時依然給予支援，我很感激大家每場比賽的付出與拚戰，這個18勝6敗的團隊戰績，是我今年最喜歡的成就之一。」

雖然本季防禦率為4.05，但葛雷的3.11 FIP顯示他部分數據受運氣影響。他每9局僅保送1.5人，保送率4.0%為全聯盟最佳，三振與保送比高達6.73，同樣位居大聯盟首位，三振率則為26.8%。

紅雀教頭馬莫（Oliver Marmol）盛讚葛雷的備戰模式與專注度，「在先發間隔日，他有完整且具目的性的訓練流程，細節與自律讓他維持穩定，一旦輪到他先發，他總是準備就緒，看他投球很享受，他幾乎每次都能給球隊勝利的機會。」