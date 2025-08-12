運動雲

>

河村勇輝靠「喬丹」學習英文　公牛教練要他別道歉、繼續打！

▲河村勇輝在夏季聯賽單場繳出15分、10助攻表現亮眼。（圖／取自公牛 IG）

▲河村勇輝。（圖／取自公牛 IG）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本172公分控衛河村勇輝將以芝加哥公牛雙向合約球員的身分投入新賽季。河村透露，休賽季時他不僅透過隊友與語言老師學習英語，還從「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片中獲得幫助。

河村表示，「我正在透過隊友和老師學英文，老實說，我不太看電視，不過我喜歡看喬丹的紀錄片，這東西對我學英語、打發時間都有幫助。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

休賽期他也和與前隊友莫蘭特（Ja Morant）一同訓練與旅行，並專注於季前備戰。河村強調，場上更重要的是透過默契與直覺判斷比賽走向，減少語言溝通需求，讓自己與球隊能在NBA嚴苛的比賽節奏中保持領先。

「我的工作就是幫隊友得分，我不會灌籃。」河村笑說，「但我能讓其他人有灌籃的機會。」雖然他在夏季聯賽的幾次空中接力傳球最終未能完成，但公牛教練團將其視為成長過程的一部分。

公牛夏季聯賽期間的總教練多諾萬三世（Billy Donovan III）表示，「有時我會想掐死他，但那就是他的比賽風格，而且對球隊100%有正面影響。他的打球方式會讓我們的節奏變快，大家知道只要衝到前場，河村就會把球傳給他們。」

多諾萬三世指出，河村的進步要取決於對比賽的判讀與決策能力，「他需要認清在面對不同防守策略時，他何時該自己進攻，何時該幫助隊友，這點他在夏季聯賽做得不錯。」

河村新賽季將面對更多針對身材劣勢的挑戰，但本人態度堅定，「我的旅程才剛開始，我要證明自己能在NBA立足，必須學習、變得更好、繼續努力，並在防守端帶來能量。」

多諾萬三世認為，矮控衛永遠都有機會展現實力，並以奈許（Steve Nash）、布朗森（Jalen Brunson）、柯瑞（Stephen Curry）為例，強調性格與競爭心能彌補身高不足，「河村具備這些特質，他很有天賦，也非常強悍。」

「能執教河村真的是種榮幸。」多諾萬三世補充，「他影響了整個團隊，總是想打對的籃球，即使有失誤，他會馬上道歉，但我會告訴他『別道歉，繼續打』，因為他是名特別的球員。」

關鍵字： NBA芝加哥公牛河村勇輝

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

中華隊勝約旦洗刷痛苦記憶！圖齊感謝全隊犧牲　對伊朗將調整防守

中華隊勝約旦洗刷痛苦記憶！圖齊感謝全隊犧牲　對伊朗將調整防守

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

喬納森「上吐下瀉」仍拚完國王測試　毛加恩大讚積極態度想培養

喬納森「上吐下瀉」仍拚完國王測試　毛加恩大讚積極態度想培養

感謝台灣掛國旗！富藍戈離開悍將感性道別：我會回來的

感謝台灣掛國旗！富藍戈離開悍將感性道別：我會回來的

中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰　烏野高校聯名球衣亮相

中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰　烏野高校聯名球衣亮相

賀丹大秀爆扣轟全隊最高18分　讚陳盈駿連飆關鍵三分如柯瑞

賀丹大秀爆扣轟全隊最高18分　讚陳盈駿連飆關鍵三分如柯瑞

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

熱門新聞

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

中華隊勝約旦洗刷痛苦記憶！圖齊感謝全隊犧牲　對伊朗將調整防守

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

2大谷回天使先發　羅伯斯猜球迷兩反應

3中華男籃力退約旦　挺進亞洲盃8強

4韓媒預測160公里火球男對台灣

5圖齊感謝全隊犧牲　備戰伊朗將調整防守

最新新聞

1河村勇輝靠「喬丹」學習英文

2畢爾加盟快艇直言「我需要戒指」

3最神秘新秀　熊祥泰曾單場10記三分球

4191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

5老友重逢！柯瑞亞回歸　布萊格曼作客

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

相隔34天重返先發展現壓制力　曹祐齊：做好自己，不想對手怎麼樣

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

權喜原、金娜妍雙韓援合體　攜手賣力喊麥畫面太香！

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366