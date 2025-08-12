河村勇輝靠「喬丹」學習英文　公牛教練要他別道歉、繼續打！

▲河村勇輝。（圖／取自公牛 IG）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本172公分控衛河村勇輝將以芝加哥公牛雙向合約球員的身分投入新賽季。河村透露，休賽季時他不僅透過隊友與語言老師學習英語，還從「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片中獲得幫助。

河村表示，「我正在透過隊友和老師學英文，老實說，我不太看電視，不過我喜歡看喬丹的紀錄片，這東西對我學英語、打發時間都有幫助。」

休賽期他也和與前隊友莫蘭特（Ja Morant）一同訓練與旅行，並專注於季前備戰。河村強調，場上更重要的是透過默契與直覺判斷比賽走向，減少語言溝通需求，讓自己與球隊能在NBA嚴苛的比賽節奏中保持領先。

「我的工作就是幫隊友得分，我不會灌籃。」河村笑說，「但我能讓其他人有灌籃的機會。」雖然他在夏季聯賽的幾次空中接力傳球最終未能完成，但公牛教練團將其視為成長過程的一部分。

公牛夏季聯賽期間的總教練多諾萬三世（Billy Donovan III）表示，「有時我會想掐死他，但那就是他的比賽風格，而且對球隊100%有正面影響。他的打球方式會讓我們的節奏變快，大家知道只要衝到前場，河村就會把球傳給他們。」

多諾萬三世指出，河村的進步要取決於對比賽的判讀與決策能力，「他需要認清在面對不同防守策略時，他何時該自己進攻，何時該幫助隊友，這點他在夏季聯賽做得不錯。」

河村新賽季將面對更多針對身材劣勢的挑戰，但本人態度堅定，「我的旅程才剛開始，我要證明自己能在NBA立足，必須學習、變得更好、繼續努力，並在防守端帶來能量。」

多諾萬三世認為，矮控衛永遠都有機會展現實力，並以奈許（Steve Nash）、布朗森（Jalen Brunson）、柯瑞（Stephen Curry）為例，強調性格與競爭心能彌補身高不足，「河村具備這些特質，他很有天賦，也非常強悍。」

「能執教河村真的是種榮幸。」多諾萬三世補充，「他影響了整個團隊，總是想打對的籃球，即使有失誤，他會馬上道歉，但我會告訴他『別道歉，繼續打』，因為他是名特別的球員。」