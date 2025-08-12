運動雲

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

▲裁判辛金斯因優雅的姿態，吸引民眾關注。（圖／翻攝微博）

▲裁判辛金斯因優雅的姿態，吸引民眾關注。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

成都世運會體育舞蹈賽事近日在城北體育館熱烈舉行，除了場上世界頂尖舞者的精彩演出，場邊一位裁判也意外成為社群平台熱議焦點，他是來自拉脫維亞的辛金斯（Sergejs Sinkins）。

身高191公分、站姿筆直的辛金斯，舉手投足間散發著優雅與從容。8日晚間的拉丁舞比賽結束後，有觀眾將他在場上的工作身影上傳網路，影片與照片迅速瘋傳，引發大量點讚與轉發，網友驚呼「法拉利老了還是法拉利」、「這大長腿16：9的螢幕都快放不下了」；甚至有網友將辛金斯的照片轉繪成漫畫。而他在小紅書的社群帳號，一天就漲粉了20萬。辛金斯則笑言自己「只是完成工作，完全沒想到會有這樣的熱度。」

▲辛金斯意外在網路上爆紅。（圖／翻攝小紅書）

▲辛金斯意外在網路上爆紅。（圖／翻攝小紅書）

多數網友形容辛金斯「優雅」，不論是上場、退場的從容神態，還是判分時的專注表情，都展現出與舞蹈融為一體的氣質。他分享保持優雅的秘訣是「把舞蹈融入生活。」他坦言：「我一生都在跳舞，好的姿態和習慣就會成為身體的一部分。保持好心態，和積極、真誠的人在一起，這會讓我一直保持好的狀態。」

1970年出生的辛金斯，自7歲起投入舞蹈，先後擔任職業舞者、教練與裁判。2024年亞洲體育舞蹈節首次來到中國執裁，本屆成都世運會則是他第二次踏上中國賽場。他表示，非常喜歡中國觀眾的熱情與友好，並對賽事組織與場館條件給予高度評價。

同場的中國裁判車遙認為，辛金斯的風度源於自然流露，並非刻意擺姿。她指出，對體育舞蹈裁判而言，「優雅」也包含專業內涵：專注於評判、克制面對突發狀況的情緒、尊重比賽與參賽者。

車遙現為上海一所舞蹈學校校長，她表示，體育舞蹈對提升氣質與自信有顯著作用，許多家長送孩子學舞正是希望塑造良好體態與儀態。她期盼未來有更多像辛金斯這樣的專業人士，讓大眾透過舞台看見運動與藝術的結合之美。

