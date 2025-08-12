運動雲

>

軟銀鷹計畫明春來台交流　將對戰WBC台灣代表隊與中信兄弟

▲「Hello Seats」的球迷將獲得獨家日式應援道具「應援氣球」。（圖／軟銀提供）

▲軟銀已進入最終籌備階段，計畫明年春天進行「台灣遠征」，這是台灣方面多次邀請下促成的行程。（圖資料照／軟銀提供）

記者王真魚／綜合報導

日職軟銀鷹隊正緊鑼密鼓籌備一項國際交流計畫，預計於明年春天前往台灣進行友誼賽，行程包括與備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的台灣代表隊進行強化比賽，並與中華職棒人氣球隊中信兄弟交手。

據日媒報導，這趟台灣遠征是在台灣方面持續邀請下促成，軟銀視此為拓展海外市場與提升國際品牌力的重要一步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人氣上落後的軟銀而言，在WBC前夕赴台與台灣代表隊交手，意義非凡。熟悉內情的球界人士強調，「對軟銀來說，這是進一步打入棒球熱度極高的台灣市場的好機會，對吸引台灣年輕好手也會有幫助。」在美職也高度關注台灣的情況下，軟銀期待藉此建立「若選擇日職，就選軟銀」的品牌印象。

目前在台灣年輕球迷中人氣最高的日職球隊為日本火腿隊，該隊培養出大谷翔平等國際巨星，並長期與台灣球界建立友好合作關係。

軟銀希望透過本次交流賽，強化在台灣的品牌影響力，與火腿分庭抗禮，並在國際球員招募競爭中取得優勢。

軟銀鷹除了將與台灣代表隊與中信兄弟交手外，也不排除未來在台灣舉辦日職官方賽，進一步深化與台灣棒球的連結。球團高層認為，這不僅是國際行銷策略的一環，也是球隊長期戰力建設的重要布局。

關鍵字： 友誼賽軟銀鷹中信兄弟國際交流日職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

中華隊勝約旦洗刷痛苦記憶！圖齊感謝全隊犧牲　對伊朗將調整防守

中華隊勝約旦洗刷痛苦記憶！圖齊感謝全隊犧牲　對伊朗將調整防守

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

喬納森「上吐下瀉」仍拚完國王測試　毛加恩大讚積極態度想培養

喬納森「上吐下瀉」仍拚完國王測試　毛加恩大讚積極態度想培養

感謝台灣掛國旗！富藍戈離開悍將感性道別：我會回來的

感謝台灣掛國旗！富藍戈離開悍將感性道別：我會回來的

中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰　烏野高校聯名球衣亮相

中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰　烏野高校聯名球衣亮相

賀丹大秀爆扣轟全隊最高18分　讚陳盈駿連飆關鍵三分如柯瑞

賀丹大秀爆扣轟全隊最高18分　讚陳盈駿連飆關鍵三分如柯瑞

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

熱門新聞

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

中華隊勝約旦洗刷痛苦記憶！圖齊感謝全隊犧牲　對伊朗將調整防守

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

2大谷回天使先發　羅伯斯猜球迷兩反應

3中華男籃力退約旦　挺進亞洲盃8強

4韓媒預測160公里火球男對台灣

5圖齊感謝全隊犧牲　備戰伊朗將調整防守

最新新聞

1河村勇輝靠「喬丹」學習英文

2畢爾加盟快艇直言「我需要戒指」

3最神秘新秀　熊祥泰曾單場10記三分球

4191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

5老友重逢！柯瑞亞回歸　布萊格曼作客

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

相隔34天重返先發展現壓制力　曹祐齊：做好自己，不想對手怎麼樣

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

權喜原、金娜妍雙韓援合體　攜手賣力喊麥畫面太香！

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366