軟銀鷹計畫明春來台交流　將對戰WBC台灣代表隊與中信兄弟

▲軟銀已進入最終籌備階段，計畫明年春天進行「台灣遠征」，這是台灣方面多次邀請下促成的行程。（圖資料照／軟銀提供）

記者王真魚／綜合報導

日職軟銀鷹隊正緊鑼密鼓籌備一項國際交流計畫，預計於明年春天前往台灣進行友誼賽，行程包括與備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的台灣代表隊進行強化比賽，並與中華職棒人氣球隊中信兄弟交手。

據日媒報導，這趟台灣遠征是在台灣方面持續邀請下促成，軟銀視此為拓展海外市場與提升國際品牌力的重要一步。

人氣上落後的軟銀而言，在WBC前夕赴台與台灣代表隊交手，意義非凡。熟悉內情的球界人士強調，「對軟銀來說，這是進一步打入棒球熱度極高的台灣市場的好機會，對吸引台灣年輕好手也會有幫助。」在美職也高度關注台灣的情況下，軟銀期待藉此建立「若選擇日職，就選軟銀」的品牌印象。

目前在台灣年輕球迷中人氣最高的日職球隊為日本火腿隊，該隊培養出大谷翔平等國際巨星，並長期與台灣球界建立友好合作關係。

軟銀希望透過本次交流賽，強化在台灣的品牌影響力，與火腿分庭抗禮，並在國際球員招募競爭中取得優勢。

軟銀鷹除了將與台灣代表隊與中信兄弟交手外，也不排除未來在台灣舉辦日職官方賽，進一步深化與台灣棒球的連結。球團高層認為，這不僅是國際行銷策略的一環，也是球隊長期戰力建設的重要布局。