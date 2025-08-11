賀丹大秀爆扣轟全隊最高18分　讚陳盈駿連飆關鍵三分如柯瑞

▲中華男籃挺進亞洲盃8強，賀丹在附加賽表現神勇 。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

台美混血「賀家兄弟」此次披上中華隊戰袍出征亞洲盃，哥哥賀丹在8強附加賽第3節開局不久就領到第4犯，但他下半場仍繳出神勇表現，除了連砍三分還大秀飛身爆扣，幫助中華隊拉開分差，單場貢獻18分為全隊最高。不過他賽後不居功，強調是全隊凝聚在一起，才能順利搶下8強門票，特別提到兩位前輩高柏鎧與陳盈駿的關鍵貢獻。

中華隊今晚以78比64擊退約旦，報了上屆遭三分絕殺痛失晉級機會的一箭之仇，睽違12年再次挺進亞洲盃8強。單場砍下18分、4籃板的賀丹賽後坦言，這是一場艱苦而珍貴的勝利，「對手是一支非常好的球隊，但我們真的凝聚在一起，才贏下這場比賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼亞洲盃8強附加賽，中華男籃陳盈駿（上）、高柏鎧（下）。（圖／取自FIBA官網）

賀丹賽後特別點名兩位前輩的關鍵貢獻，「高柏鎧在籃板、阻攻上都是怪物級表現，為我們做了所有事情。陳盈駿在最後階段投進幾記關鍵三分，簡直就像里拉德（Damian Lillard）和柯瑞（Stephen Curry）一樣。」並強調這是團隊努力的成果，「很多球員都站了出來，在各方面付出了更多。」

▲中華男籃挺進亞洲盃8強，賀丹在附加賽表現神勇 。（圖／取自FIBA官網）

當約旦末節展開猛烈反擊，將分差縮小到3分時，陳盈駿連砍2顆三分，大大提振團隊士氣，他此役繳出15分、5籃板和4助攻，單場包辦3顆三分球；高柏鎧則貢獻9分、12籃板和7火鍋。

談到代表中華隊的契機，賀丹透露自己在14、15歲時就知道有機會披上中華隊戰袍，「當時幾位中華隊教練來看我的訓練，也和我家人聊過。我們早就有台灣護照，媽媽從第一天就確保我們有雙重國籍。」

賀丹形容，能與弟弟賀博一同在國際舞台上並肩作戰，是難得的榮譽。至於球風差異，他表示，美國的比賽更多是打到最後一秒才出手；而在中華隊，總教練圖齊安排了許多互相銜接的戰術，並盡力在短時間內傳授給大家，「球隊的氛圍和我在美國的隊伍一樣，都是一家人。」