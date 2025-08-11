運動雲

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

▲中華男籃陳盈駿、賀博、林庭謙、高柏鎧。（圖／取自FIBA官網）

▲高柏鎧被點名是8強附加賽的X因子。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

中華男籃今晚7點將在亞洲盃附加賽迎戰宿敵約旦，力拚8強門票，還要討回上屆遭絕殺的痛。FIBA官網指出，雙方的「控衛對決」是一大看點，陳盈駿與上屆砍進逆轉三分的易卜拉辛（Freddy Ibrahim）是關鍵對位，高柏鎧則扮演X因子，如果他能在籃板與護框上壓制對手，中華隊的勝算將大幅提升。

2022年亞洲盃，中華隊在8強資格賽一度領先9分、距離勝利僅剩54秒，卻在最後時刻遭遇對手瘋狂反撲，被約旦核心控衛易卜拉辛砍進壓哨三分逆轉，以96比97飲恨。3年後，雙方再度於同一舞台相遇，復仇意味濃厚。

本屆中華隊以2勝1敗在D組排名第2，先後擊敗菲律賓與伊拉克，最後一戰不敵紐西蘭；約旦則在C組以1勝2敗名列第3，唯一勝場是小勝印度。

FIBA官網指出，控衛對決將是這一戰一大看點。陳盈駿作為中華隊場上指揮官，本屆展現沉穩與效率，能在短時間內帶起進攻高潮；易卜拉辛則是約旦的關鍵後衛，雖在對中國時手感欠佳，但他過往多次在高壓時刻送出致命一擊，誰能掌控節奏，將直接影響勝負走向。

▲中華男籃陳盈駿、賀博、林庭謙、高柏鎧。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃後場指揮官陳盈駿。（圖／取自FIBA官網）

X因子則是高柏鎧，身為中華隊的禁區屏障，他在效率、籃板與阻攻均是全隊之最，但對紐西蘭時遭到壓制。面對平均每場籃板比中華隊多近10個的約旦，高柏鎧在籃板保護與護框上的表現，可能決定比賽命運。

數據顯示，中華隊與紐西蘭並列本屆三分命中數第一（場均12.3顆），約旦則以內線攻勢見長（場均44分）。FIBA官網警告，若外線手感冰冷，中華隊恐讓對手的禁區優勢全面發揮。

歷史交手方面，約旦在亞洲盃對中華隊的戰績為3勝1敗，最近一次正是那場令人難忘的2022年的8強附加賽；中華隊唯一勝利要追溯至2013年馬尼拉。

關鍵字： 中華男籃亞洲盃陳盈駿高柏鎧約旦

