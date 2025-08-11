世運會首屆龍舟賽就奪牌！　中華隊大雨中摘銅目標下屆金牌

▲成都世運會，中華龍舟代表隊在8人座200公尺摘銅。（圖／中華奧會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

本屆成都世界運動會，中華隊10日在輕艇龍舟8人座200公尺決賽，划出42秒27的成績奪銅，也是中華代表團本屆世運第2面獎牌。這是我國龍舟代表隊繼2018年雅加達亞運後，捲土重來划出銅牌，接下來將爭取參加2026亞洲沙灘運動會，更遠的目標是在下屆世運會摘金。

成都10日早上就下起大雨，早上9點率先登場的8人座200公尺決賽，雨勢尤為猛烈，不過中華隊仍划出第3名的成績。接著進行的10座200公尺決賽，除一枝獨秀的泰國外，中華隊幾乎與烏克蘭同時壓線，最終49秒03名列第4，與銅牌的烏克蘭僅差0.18秒。緊接著中華隊在最後一個出賽項目10人座2000公尺追逐賽決賽，以9分29秒04的成績名列第7。

這是世運會首次舉行輕艇龍舟競賽，據大會資訊，10日決賽的門票提早售罄，而中華隊則順利在首次舉行的龍舟賽事獲得獎牌。

隊長林聖儒表示：「其實我們就是平常心，把平常訓練的戰術發揮到百分之百，甚至超過百分之百，然後全力以赴！」林聖儒也談到，10人座200公尺決賽有點可惜，「就差0點0幾而已，但競技運動就是這樣，我們也都盡力了，能奪下一面獎牌很棒了，但我們就是保持尋求突破、再創佳績。」

決賽日的雨勢，一直到頒獎典禮結束才完全停住，在頗為嚴苛條件下出賽，林聖儒認為：「以往訓練時遇過各種天氣，其實適應一下很快就能習慣。」

參賽選手殷琬婷指出，雨天出賽主要在視線上造成影響，然後是保暖更要注意，「熱身也要做加強，盡量讓身體可以保持熱度。殷琬婷也提到：「我們其實都突破了，可以在世界運動會讓龍舟首度成為正式項目的時候拿到獎牌，我們永遠都會把握下一個機會。」

教練侯鴻章表示，本次賽事首次以混合組為比賽項目，男子組選手長年保持持續性訓練，女子選手則在賽前4個月才集中訓練，集訓時間較短，在力量及肌耐力部分明顯還需加強。教練進一步說明，國際總會表示，下一屆德國卡爾斯魯爾世界運動會參賽資格將會改變，未來將以積分制，採近3年所累計的世界排名積分作為依據。

因此未來目標先放在爭取參加2026亞洲沙灘運動會，讓選手能有短期目標並持續保持訓練狀態及維持默契，並放遠下一屆世界運動會的奪金目標。