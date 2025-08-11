運動雲

不斷更新／孫易磊生涯首次先發投3.1局、60球留滿壘懊惱退場

▲▼ 孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

▲ 孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿台灣投手孫易磊11日生涯首場先發對戰軟銀，3局下遭到近藤健介長打狙擊，軟銀扳平火腿1比1，4局下遭到連續安打狙擊，對方攻佔滿壘時，教練團決定換投讓他退場，他合計投3.1局、60球。

火腿「台灣之友」萬波中正1局上炮轟軟銀先發大関友久，本季第18轟出爐，火腿取得1比0領先。

孫易磊登板前就獲得一轟贊助，1局下對軟銀開路先鋒唐恩斯（Jeter Downs）連投4顆壞球形成保送，一壘手野村佑希上前安撫，隨後用4球三振川瀬晃，讓近況火燙、8月打擊率5成的近藤健介敲出中外野飛球，遭到山川穗高掃出安打，讓柳町達敲飛球，化解危機。首局用18球，被敲1安打，最快球速148公里，無失分。

孫易磊2局下讓嶺井 博希擊出游擊滾地球，對山本恵大飆本場最速149公里，以變速球讓他揮空形成不死三振，隨後1球解決野村勇，第2局僅用9球相當精減。

孫易磊3局下續投，牧原大成擊出滾地球，遭到唐恩斯擊出左外野安打，川瀬晃擊出右外野飛球，唐恩斯盜上二壘。孫易磊面對近藤健介飆最速150公里，最後纏鬥到滿球數，遭到右外野二壘安打失1分，軟銀扳平比數。山川穗高擊出內野飛球脫困。

孫易磊4局下保送柳町達，變速球引誘嶺井博希揮空三振，隨後遭到山本恵大、野村勇連續敲出安打，攻佔滿壘，火腿決定換投，孫易磊露出懊惱表情退場。

上原健太接替登板，遭牧原大成安打掉1分，三振唐恩斯後，以飛球解決川瀬晃，化解危機，失1分算在孫易磊帳上。孫易磊投完3.1局，用了60球，被敲5支安打，奪3次三振，有2次保送，失2分。

關鍵字： 棒球孫易磊台灣火腿日本

