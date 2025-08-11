今永昇太奪本季最多9K仍吞敗！小熊不敵紅雀　與釀酒人差距擴至6場

▲小熊今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊11日作客聖路易，風城軍派出日籍左投今永昇太對戰紅雀，此役今永先發6.2局無保送、僅被敲4支安打失3分，送出本季最多的9次三振，無奈關鍵時刻遭對手突破，最終小熊2比3吞敗。

賽後今永昇太吞下本季第5敗（8勝），小熊也在系列賽以1勝2敗落居下風，與9連勝的分區龍頭密爾瓦基釀酒人差距擴大至6場。

小熊外野手鈴木誠也今天以「第二棒指定打擊」先發，3打數貢獻1安打、1次保送，兩度上壘製造得分機會，但未能轉化為分數。本季打擊率來到.251，OPS為.829。

今永開局狀態極佳，首局3上3下，次局更演出連續3K，4至6局也持續壓制紅雀打線，投球節奏流暢；無奈第3局被第紅雀第8棒帕赫斯（Pedro Pages）擊出兩分砲，第7局2出局後又遭戈曼（Nolan Gorman）敲出勝利打點安打，成為比賽轉捩點。

「狀態不算好也不算壞，就普通，全壘打是對方打得好，」今永賽後回憶關鍵失投，「如果懷疑自己為什麼被打就不好，所以我選擇相信自己去投，最後那一分是我希望能守下來幫助球隊獲勝的。」

小熊主帥康索（Craig Counsell）亦盛讚愛將：「無四壞、9次三振，真的非常好的表現，僅讓4人上壘卻不幸失分，打線也沒能給予援護。」

本場比賽由美國ESPN全美轉播，主播拉維奇在第7局時驚呼：「今永昇太從2局首名打者起，連續對16名打者的第一球投進好球，直到第6局2出局，這真是amazing！」

通算194勝的名將右投解說康恩也指出：「今永的每種球路都能讓打者揮空，且持續攻擊好球帶，當他如此積極挑戰打者時，打者反而會陷入被動。」

另一位解說佩雷茲也表示：「7局時，紅雀的沃克是全場（除了三局的全壘打）第一次將跑者送上得點圈的打者，這顯示今永投得非常穩定。」

小熊全場僅有第5局的肖（Matt Shaw）開轟2分砲帶來得分，這位23歲新秀自明星賽後火力驚人，累積7轟暫居明星賽後聯盟第3，雖然上半季打擊率僅.198、OPS.556，但下半季急速回溫至打擊率.328、OPS 1.119；小熊在交易截止日未補強三壘，反因肖的崛起而顯得決策正確。

今永下一場登板可能落在16日對海盜隊，若要在與釀酒人的「天王山」登板，必須採中4日休息，但他本季在此輪值下的防禦率為4.37（中5日為3.15，中6日為2.03）。在打線低迷的情況下，小熊要追趕分區首位，王牌的穩定輸出將是關鍵。