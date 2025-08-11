運動雲

>

今永昇太奪本季最多9K仍吞敗！小熊不敵紅雀　與釀酒人差距擴至6場

▲小熊今永昇太5局無失分3K領軍完封紅雀。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊11日作客聖路易，風城軍派出日籍左投今永昇太對戰紅雀，此役今永先發6.2局無保送、僅被敲4支安打失3分，送出本季最多的9次三振，無奈關鍵時刻遭對手突破，最終小熊2比3吞敗。

賽後今永昇太吞下本季第5敗（8勝），小熊也在系列賽以1勝2敗落居下風，與9連勝的分區龍頭密爾瓦基釀酒人差距擴大至6場。

小熊外野手鈴木誠也今天以「第二棒指定打擊」先發，3打數貢獻1安打、1次保送，兩度上壘製造得分機會，但未能轉化為分數。本季打擊率來到.251，OPS為.829。

今永開局狀態極佳，首局3上3下，次局更演出連續3K，4至6局也持續壓制紅雀打線，投球節奏流暢；無奈第3局被第紅雀第8棒帕赫斯（Pedro Pages）擊出兩分砲，第7局2出局後又遭戈曼（Nolan Gorman）敲出勝利打點安打，成為比賽轉捩點。

「狀態不算好也不算壞，就普通，全壘打是對方打得好，」今永賽後回憶關鍵失投，「如果懷疑自己為什麼被打就不好，所以我選擇相信自己去投，最後那一分是我希望能守下來幫助球隊獲勝的。」

小熊主帥康索（Craig Counsell）亦盛讚愛將：「無四壞、9次三振，真的非常好的表現，僅讓4人上壘卻不幸失分，打線也沒能給予援護。」

本場比賽由美國ESPN全美轉播，主播拉維奇在第7局時驚呼：「今永昇太從2局首名打者起，連續對16名打者的第一球投進好球，直到第6局2出局，這真是amazing！」

通算194勝的名將右投解說康恩也指出：「今永的每種球路都能讓打者揮空，且持續攻擊好球帶，當他如此積極挑戰打者時，打者反而會陷入被動。」

另一位解說佩雷茲也表示：「7局時，紅雀的沃克是全場（除了三局的全壘打）第一次將跑者送上得點圈的打者，這顯示今永投得非常穩定。」

小熊全場僅有第5局的肖（Matt Shaw）開轟2分砲帶來得分，這位23歲新秀自明星賽後火力驚人，累積7轟暫居明星賽後聯盟第3，雖然上半季打擊率僅.198、OPS.556，但下半季急速回溫至打擊率.328、OPS 1.119；小熊在交易截止日未補強三壘，反因肖的崛起而顯得決策正確。

今永下一場登板可能落在16日對海盜隊，若要在與釀酒人的「天王山」登板，必須採中4日休息，但他本季在此輪值下的防禦率為4.37（中5日為3.15，中6日為2.03）。在打線低迷的情況下，小熊要追趕分區首位，王牌的穩定輸出將是關鍵。

關鍵字： 芝加哥小熊今永昇太

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／感謝4年來對悍將貢獻！　富邦悍將Thank You富藍戈

快訊／感謝4年來對悍將貢獻！　富邦悍將Thank You富藍戈

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

不斷更新／孫易磊生涯首次先發投3.1局、60球留滿壘懊惱退場

不斷更新／孫易磊生涯首次先發投3.1局、60球留滿壘懊惱退場

感謝台灣掛國旗！富藍戈離開悍將感性道別：我會回來的

感謝台灣掛國旗！富藍戈離開悍將感性道別：我會回來的

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

熱門新聞

快訊／感謝4年來對悍將貢獻！　富邦悍將Thank You富藍戈

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

不斷更新／孫易磊生涯首次先發投3.1局、60球留滿壘懊惱退場

感謝台灣掛國旗！富藍戈離開悍將感性道別：我會回來的

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將Thank You富藍戈！

2詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

3快訊／孫易磊遭到火燙近藤健介長打狙擊

4感謝台灣掛國旗！富藍戈：我會回來的

5大谷得分領先30分　國聯93年來首見

最新新聞

1中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子

2快訊／孫易磊遭到火燙近藤健介長打狙擊

3中華隊世運會首屆龍舟賽就奪牌

4今永昇太奪本季最多9K仍吞敗

5統一獅七夕「良緣神助宮」主題日進駐新莊

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366