統一獅七夕「良緣神助宮」主題日進駐新莊　戀愛祝福熱烈登場

▲統一獅x良緣神助宮。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年廟宇季主題日強勢回歸！恰逢七夕情人佳節，本次活動將於8月30日（週六）和31日（週日）兩天盛大舉行，首次移師至北部的新莊棒球場，並結合月下老人信仰，推出全新主題企劃「良緣神助宮」，為球迷帶來滿滿的戀愛祝福。

自2021年統一獅首創廟宇季主題活動「有球必應」以來，該活動獲得了球迷的好評與肯定。2022年推出的「府城獅吼宮」建醮大典，與2023年推出的「吼力發大財」不同系列主題，都深受球迷喜愛。今年原定於台南主場舉行的廟宇季主題活動，因颱風影響轉移至新莊棒球場，但球隊將台南的廟宇文化搬上北部，邀請球迷一起走進融合傳統信仰與浪漫氛圍的球場，感受「府城獅吼宮」的魅力。

今年的全新主題企劃「良緣神助宮」，由月下老人愛神加持，主題設計融合紅線、愛心和喜鵲元素，象徵月老牽線、喜鵲傳情的美好寓意。球衣視覺以粉橘為主色調，左右拼色設計代表愛情的結合與平衡。誠摯邀請所有善男信女走進球場，於七夕佳節來尋覓好姻緣。這次活動不僅重現台南球場的原汁原味廟宇風格，還特別邀請人氣插畫家「唐葫蘆姑娘」打造專屬月老廟，讓球迷們可前來參拜並打卡。

此次主題日活動將迎來三尊全台唯一的月老人偶——來自台南的鹿耳門聖母廟、北汕尾媽祖宮及南鯤鯓代天府月老尊神，並邀請大觀音亭、重慶寺、大天后宮與祀典武廟的真人月老親臨新莊球場，與球迷熱情互動。

節目內容也相當精彩，包括傳統歌仔戲演出、台南人氣命理師「桃花交換所」孟佑老師現場解答姻緣問題，並為球迷指點桃花運。更多豐富活動將會陸續揭曉，敬請關注球隊的官方資訊，與我們一同熱鬧共襄盛舉！

