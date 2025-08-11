背號51永遠留在西雅圖！　鈴木一朗：沒有地方比得上家

▲鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手傳奇球星鈴木一朗（Ichiro Suzuki）在球衣退休儀式後，於11日賽前受訪時多次停下來整理思緒，將手放在胸口，感性的談到這一刻對他的意義；「這是你連做夢都想不到、甚至無法想像的事情，而它真的發生了，」他透過翻譯表示。

就在前一晚，水手正式將鈴木的背號51永久退休，並宣布將於2026年在T-Mobile球場為他設立雕像，與播報員尼豪斯（Dave Niehaus）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）以及馬丁尼茲（Edgar Martinez）並列成為球場地標人物。

上月剛入選美國棒球名人堂的鈴木，對於前隊友、現任總教練威爾森（Dan Wilson）以及球團主席史坦頓（John Stanton）的讚譽深受感動。

他形容，儀式當天的畫面令他難忘：「昨天在場上看到滿場的水手球迷，那個景象太令人驚嘆了，在庫柏鎮雖然也有很多球迷，但那是從比較高的地方往下看；而昨天是在場上抬頭仰望，看到的是滿滿一整片觀眾，那真是太棒了。」

鈴木於2001年首次加盟水手，並在新人年同時奪下年度新人王與美聯最有價值球員，成為繼林恩（Fred Lynn, 1975）之後，史上第2位達成此壯舉的球員。

19年職業生涯中，鈴木一朗累積3089支安打，生涯打擊率 .311，獲得2次美聯打擊王、10 座金手套與10次全明星賽入選紀錄，並完成 509次盜壘。

他的生涯曾效力水手、紐約洋基與邁阿密馬林魚，其中14個賽季分屬於2段水手生涯，最終於2019年在水手結束球員生涯。

在談到這段旅程時，鈴木引用了小葛瑞菲的名言：「我非常驕傲自己是一名西雅圖水手，就像他一樣，我是在離開之後才真正明白，沒有地方比得上家。」

目前鈴木擔任水手隊主席特別助理，經常與球員在賽前一同熱身，他觀察到球隊文化的可貴之處：「有些球隊負面情緒會在隊內傳遞並擴散，這很常見，但這支球隊不一樣，正面能量是從球員傳給球員，並且不斷成長，你可以清楚地看到，也能感受到。」

2026年，當他在T-Mobile球場的雕像正式揭幕時，鈴木一朗的經典打擊姿勢將成為西雅圖棒球史上不朽的象徵，也再次印證了他口中那句話—「沒有地方比得上家」。