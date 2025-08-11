中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰　烏野高校聯名球衣亮相

▲中信兄弟攜手排球少年。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟將於8月23日（六）和8月24日（日）在臺北大巨蛋舉辦《排球少年!!》聯名主題日「飛べ！最強的王者！」，邀請所有球迷一同進場，感受排球場與棒球場之間相通的信念與熱血！

此次聯名主題日的視覺設計中，V字形構圖象徵著「勝利Victory」，代表著選手們每一次的奮力拼搏，都是源自對勝利的無比渴望！這也象徵著中信兄弟黃衫軍團無論面對順境還是逆境，每位教練與選手心中都始終燃燒著相同的信念，無論困難多大，都將並肩作戰，全力以赴，為了更強大的團隊和更卓越的自己！

為了配合此次主題日，中信兄弟推出了兩款特色聯名球衣。第一款球衣設計靈感來自於烏野排球隊的經典球衣，將烏野球衣領口的條紋延伸至棒球球衣的領口和袖口；而另一款球衣則以烏鴉羽毛為元素，從袖口延伸至衣襬，創造出漸層效果，象徵著選手們在比賽中的不斷進化和蛻變，充滿力量和衝擊力！

本次聯名主題日的進場贈品也非常豐富！限定座位的球迷可獲得與劇中角色同款的運動水壺，還有代表9號與10號熱血搭檔的造型磁鐵組，無論是放在家裡還是辦公室都超有特色！此外，還有超值的盲抽明信片組，內含2張明信片，一張是BROS!!球員形象照，一張是《排球少年!!》劇照，總共有7種不同組合，還包含1款「雙人特別款」，絕對是收藏愛好者的必備珍品！

比賽時間為：

8/23（六）：開賽時間下午5點05分，進場時間下午2點

8/24（日）：開賽時間下午3點05分，進場時間中午12點

準備好一起燃燒無限勇氣，參與這場無法重來的比賽吧！更多活動詳情請持續關注中信兄弟官方社群。



