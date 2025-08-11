運動雲

>

中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰　烏野高校聯名球衣亮相

▲中信兄弟攜手排球少年。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟攜手排球少年。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟將於8月23日（六）和8月24日（日）在臺北大巨蛋舉辦《排球少年!!》聯名主題日「飛べ！最強的王者！」，邀請所有球迷一同進場，感受排球場與棒球場之間相通的信念與熱血！

此次聯名主題日的視覺設計中，V字形構圖象徵著「勝利Victory」，代表著選手們每一次的奮力拼搏，都是源自對勝利的無比渴望！這也象徵著中信兄弟黃衫軍團無論面對順境還是逆境，每位教練與選手心中都始終燃燒著相同的信念，無論困難多大，都將並肩作戰，全力以赴，為了更強大的團隊和更卓越的自己！

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了配合此次主題日，中信兄弟推出了兩款特色聯名球衣。第一款球衣設計靈感來自於烏野排球隊的經典球衣，將烏野球衣領口的條紋延伸至棒球球衣的領口和袖口；而另一款球衣則以烏鴉羽毛為元素，從袖口延伸至衣襬，創造出漸層效果，象徵著選手們在比賽中的不斷進化和蛻變，充滿力量和衝擊力！

本次聯名主題日的進場贈品也非常豐富！限定座位的球迷可獲得與劇中角色同款的運動水壺，還有代表9號與10號熱血搭檔的造型磁鐵組，無論是放在家裡還是辦公室都超有特色！此外，還有超值的盲抽明信片組，內含2張明信片，一張是BROS!!球員形象照，一張是《排球少年!!》劇照，總共有7種不同組合，還包含1款「雙人特別款」，絕對是收藏愛好者的必備珍品！

比賽時間為：

8/23（六）：開賽時間下午5點05分，進場時間下午2點

8/24（日）：開賽時間下午3點05分，進場時間中午12點

準備好一起燃燒無限勇氣，參與這場無法重來的比賽吧！更多活動詳情請持續關注中信兄弟官方社群。


 

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／感謝4年來對悍將貢獻！　富邦悍將Thank You富藍戈

快訊／感謝4年來對悍將貢獻！　富邦悍將Thank You富藍戈

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

感謝台灣掛國旗！富藍戈離開悍將感性道別：我會回來的

感謝台灣掛國旗！富藍戈離開悍將感性道別：我會回來的

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

大谷9下滿壘遭三振！首局開轟成空響　道奇4比5遭藍鳥逆轉吞敗

大谷9下滿壘遭三振！首局開轟成空響　道奇4比5遭藍鳥逆轉吞敗

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

熱門新聞

快訊／感謝4年來對悍將貢獻！　富邦悍將Thank You富藍戈

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將Thank You富藍戈！

2詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

3大谷得分領先30分　國聯93年來首見

4大谷翔平炸裂本季第41轟！

5大谷翔平盜三壘失敗遭點名批評

最新新聞

1統一獅七夕「良緣神助宮」主題日進駐新莊

2感謝台灣掛國旗！富藍戈：我會回來的

3鈴木一朗球衣退休感性告白

4國中女壘奪冠軍　暖醫請吃燒肉

5中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366