道奇10安13保送卻留下16殘壘輸球　隨隊記者：令人羞愧的表現

▲道奇左投維西亞（Alex Vesia）被藍鳥克萊門特（Ernie Clement）擊出左外野陽春砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇左投維西亞（Alex Vesia）被藍鳥克萊門特（Ernie Clement）擊出左外野陽春砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間11日在主場以4比5遭藍鳥逆轉，球隊全場擊出10支安打、選到13次四壞保送卻留下高達16名殘壘，最終無奈吞敗；隨隊記者哈里斯（Blake Harris）賽後也直呼這是「令人羞愧的表現」。

8局上半，道奇當時3比2領先，第5任投手崔南（Blake Treinen）登板救援，但他單局被藍鳥打線敲2發全壘打遭逆轉；8局下半，道奇在1出局二壘有人時，大谷被故意四壞保送，2出局後史密斯（Will Smith）也獲四壞形成滿壘，接著弗里曼（Freddie Freeman）靠保送擠回1分追平。

9局上半道奇左投維西亞（Alex Vesia）被藍鳥克萊門特（Ernie Clement）擊出左外野陽春砲；9局下半道奇再度在1出局靠著3次保送攻佔滿壘，無奈大谷揮空三振，接著貝茲擊出三壘滾地球，未能逆轉。

道奇隊在8、9局靠對方連續保送製造滿壘機會，但唯一得分是弗里曼的保送擠回1分，沒有任何安打；當地電台「ESPN洛杉磯」的道奇隨隊記者哈里斯（Blake Harris）在X平台上表示：「道奇隊在一場比賽中擊出10支安打，獲得13次四壞，卻輸球，這是球團史上首次出現這種數據還輸球的情況，全場留下16名殘壘，是本季最差，與教士勝差縮小到2場，這是場令人羞愧的表現。」

「SportsNet LA」電台記者巴塞（David Vassegh）也在X平台更正補充，「今天讓23名跑者上壘，卻3次浪費滿壘機會，道奇隊自1982年以來首次在單場比賽中擊出10支以上安打與10次以上四壞，仍然輸球。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇

