悍將女孩禾羽「教士台灣日」秀洗腦神曲　聯名國旗帽吸睛

▲▼富邦悍將啦啦隊人氣成員禾羽參加教士「台灣日」活動。（圖／承信運動行銷提供）

▲▼富邦悍將啦啦隊人氣成員禾羽參加教士「台灣日」活動。（圖／承信運動行銷提供）

▲▼富邦悍將啦啦隊人氣成員禾羽參加教士「台灣日」活動。（圖／承信運動行銷提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將啦啦隊人氣成員禾羽今（10）日在美國聖地牙哥的「台灣日」活動上大放異彩，首次登場便為現場帶來自已的單曲〈你的女朋友〉，隨後再演唱富邦經典應援曲〈Hands Up〉，火熱的表演瞬間點燃了現場的氣氛。

這是聖地牙哥教士隊歷史上首次在主場舉辦「台灣日」，吸引了超過千名球迷與在地僑胞的踴躍參與。為了紀念此次活動，主辦單位推出了「聖地牙哥教士隊 × 台灣日」聯名國旗帽，迅速成為場內最受歡迎的紀念品之一。演出結束後，現場超過百名粉絲排隊與禾羽合影簽名，人氣可見一斑。

禾羽表示，能夠代表台灣參加「台灣日」活動，對她來說是一份莫大的榮耀。「看到那麼多遠在海外的僑胞熱情支持，真的非常感動。我希望透過這樣的運動文化交流，讓更多人認識台灣，也認識富邦悍將。」

她也特別感謝經紀公司與富邦球團在行程安排與後勤上的支持，讓她能夠全身心投入演出。「沒有他們的安排和協助，我無法將最好的表現帶到國際舞台上。這份榮耀不僅屬於我，也是整個團隊共同努力的成果。」

主辦方透露，希望未來「台灣日」能夠成為聖地牙哥的固定傳統，每年透過棒球與文化的交流，讓更多美國球迷了解台灣，進一步加深兩地之間的情感連結。

