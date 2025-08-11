運動雲

>

大谷9下滿壘遭三振！首局開轟成空響　道奇4比5遭藍鳥逆轉吞敗

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇於台灣時間11日在主場迎戰多倫多藍鳥，最終4比5惜敗，錯失下半季首次系列賽橫掃機會；先發「第一棒指定打擊」大谷翔平雖在首局轟出賽季第41支全壘打，全場貢獻4打數2安打、1打點、2次四壞保送與1次盜壘，但在9局下半關鍵時刻無法帶回致勝分數，成為遺憾。

開賽道奇因藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）二壘安打落後1分，下個半局大谷翔平挺身而出，面對藍鳥左投拉烏爾（Eric Lauer），在1好2壞時將一顆偏低的卡特球強拉至右外野看台，雖然擊球時重心明顯被破壞，但仍送出本季第41轟；隨後第4棒弗里曼（Freddie Freeman）也朝反方向轟出本季第14支全壘打，道奇迅速反超比數至2比1。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2局下半，道奇羅哈斯（Miguel Rojas）擊出二壘安打，一出局後，大谷被申告敬遠上壘，貝茲（Mookie Betts）補上一支左外野安打，形成一出局滿壘；緊接著弗里曼選到保送擠回一分，道奇3比1擴大領先。

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）中5日輪值登板，首局失掉1分後，用速球與變化球壓制藍鳥打線，前5局共送出7次三振；6局上半他面對首名打者比薛特（Bo Bichette）被擊出左外野安打，2出局後又被法蘭斯（Ty France）擊出右外野適時安打失1分，葛拉斯諾在投出86球、被敲4安打、失2分後退場，由左投班達（Anthony Banda）接手並解決危機。

下半局，大谷擊出中外野安打並成功盜上二壘（本季第17盜），但嘗試三盜時遭到阻殺，結束該局。

道奇隊在8局前半仍保有1分領先，但第5任投手崔南（Blake Treinen）卻接連被藍鳥小葛雷諾與巴格（Addison Barger）各轟出陽春砲，比分被藍鳥反超為4比3。

8局下半，大谷在一出局二壘有人時再度被申告敬遠，貝茲遭三振後，史密斯（Will Smith）與弗里曼連續選保送擠回1分，道奇4比4扳平。

9局上半道奇左投維西亞（Alex Vesia）被藍鳥克萊門特（Ernie Clement）擊出左外野陽春砲，道奇4比5再度落後。

9局下半，藍鳥投手連送3次四壞，讓道奇在一出局時形成滿壘，大谷站上打擊區，卻在滿球數時揮空遭三振；隨後貝茲擊出游擊滾地球結束比賽，道奇最終4比5敗北，無緣橫掃美聯勝率最高的藍鳥隊，與國聯西區第二的教士隊差距縮小至2場。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

中華男籃士氣不受慘輸40分影響　教頭圖齊曝附加賽搶勝關鍵

中華男籃士氣不受慘輸40分影響　教頭圖齊曝附加賽搶勝關鍵

中信盃黑豹旗／育民打者罵粗話　被趕出場罰8000元

中信盃黑豹旗／育民打者罵粗話　被趕出場罰8000元

大谷9下滿壘遭三振！首局開轟成空響　道奇4比5遭藍鳥逆轉吞敗

大谷9下滿壘遭三振！首局開轟成空響　道奇4比5遭藍鳥逆轉吞敗

【走路勿分心】男滑手機墜板橋車站月台！ 手、腳擦挫傷還挨罰

熱門新聞

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

2大谷得分領先30分　國聯93年來首見

3大谷翔平炸裂本季第41轟！

4妹妹金錢糾紛　岳東華三兄弟聲明

5鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」釋出　韓媒憂競爭力危機

最新新聞

1林昱珉因傷列入7天傷兵名單

2「禿曼巴」2個月內獲第2冠＋新婚

3道奇10安13保送卻留下16殘壘輸球

4禾羽「教士台灣日」秀悍將洗腦神曲

5大谷翔平9下滿壘三振遭羅伯斯批評

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366