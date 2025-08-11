大谷9下滿壘遭三振！首局開轟成空響　道奇4比5遭藍鳥逆轉吞敗

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇於台灣時間11日在主場迎戰多倫多藍鳥，最終4比5惜敗，錯失下半季首次系列賽橫掃機會；先發「第一棒指定打擊」大谷翔平雖在首局轟出賽季第41支全壘打，全場貢獻4打數2安打、1打點、2次四壞保送與1次盜壘，但在9局下半關鍵時刻無法帶回致勝分數，成為遺憾。

開賽道奇因藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）二壘安打落後1分，下個半局大谷翔平挺身而出，面對藍鳥左投拉烏爾（Eric Lauer），在1好2壞時將一顆偏低的卡特球強拉至右外野看台，雖然擊球時重心明顯被破壞，但仍送出本季第41轟；隨後第4棒弗里曼（Freddie Freeman）也朝反方向轟出本季第14支全壘打，道奇迅速反超比數至2比1。

2局下半，道奇羅哈斯（Miguel Rojas）擊出二壘安打，一出局後，大谷被申告敬遠上壘，貝茲（Mookie Betts）補上一支左外野安打，形成一出局滿壘；緊接著弗里曼選到保送擠回一分，道奇3比1擴大領先。

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）中5日輪值登板，首局失掉1分後，用速球與變化球壓制藍鳥打線，前5局共送出7次三振；6局上半他面對首名打者比薛特（Bo Bichette）被擊出左外野安打，2出局後又被法蘭斯（Ty France）擊出右外野適時安打失1分，葛拉斯諾在投出86球、被敲4安打、失2分後退場，由左投班達（Anthony Banda）接手並解決危機。

下半局，大谷擊出中外野安打並成功盜上二壘（本季第17盜），但嘗試三盜時遭到阻殺，結束該局。

道奇隊在8局前半仍保有1分領先，但第5任投手崔南（Blake Treinen）卻接連被藍鳥小葛雷諾與巴格（Addison Barger）各轟出陽春砲，比分被藍鳥反超為4比3。

8局下半，大谷在一出局二壘有人時再度被申告敬遠，貝茲遭三振後，史密斯（Will Smith）與弗里曼連續選保送擠回1分，道奇4比4扳平。

9局上半道奇左投維西亞（Alex Vesia）被藍鳥克萊門特（Ernie Clement）擊出左外野陽春砲，道奇4比5再度落後。

9局下半，藍鳥投手連送3次四壞，讓道奇在一出局時形成滿壘，大谷站上打擊區，卻在滿球數時揮空遭三振；隨後貝茲擊出游擊滾地球結束比賽，道奇最終4比5敗北，無緣橫掃美聯勝率最高的藍鳥隊，與國聯西區第二的教士隊差距縮小至2場。