奧圖維洋基球場夯出生涯第250轟　太空人7比1痛宰條紋軍

▲太空人當家球星奧圖維（Jose Altuve）。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人當家球星奧圖維（Jose Altuve）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

太空人當家球星奧圖維（Jose Altuve）在布朗克斯再次成為焦點人物，他在台灣時間11日對戰洋基的系列賽最終戰中，首局就敲出全壘打，完成個人生涯第250轟的里程碑，精采表現也率隊7比1奪勝，為9場、三城的客場之旅畫下完美句點。

比賽開局，奧圖維面對全場噓聲，重現兩天前的劇本──第一球就積極出棒，將洋基王牌左投弗里德（Max Fried）的四縫線直球送進左外野看台；當時外野球迷的「看台生物」點名儀式甚至還沒結束，球就已經飛越全壘打牆。

這支陽春砲不僅是奧圖維生涯的第250轟，更替太空人打下領先優勢，也讓球隊在系列賽收官戰奠定勝基；「我們來到這裡時就知道要對上的是一支強隊，能贏下3戰中的2場真的很重要，」奧圖維賽後表示。

奧圖維成為大聯盟史上第11位在至少50%比賽擔任二壘手的情況下，達成250轟的球員，名單中包括4位名人堂傳奇──霍恩斯比（Rogers Hornsby）、高登（Joe Gordon）、摩根（Joe Morgan）與桑德伯格（Ryne Sandberg）。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）對此讚不絕口：「他所做的事情，以及他做到的頻率，真的令人難以置信，而且總是在比賽最關鍵的時刻發生。」

奧圖維與洋基之間的淵源更是深厚，生涯已敲出19支對洋基的全壘打，並在季後賽4度幫助太空人淘汰對手，其中最著名的是2019年美聯冠軍賽面對查普曼（Aroldis Chapman）轟出的再見全壘打。

奧圖維此役3打數2安打、2次保送，5次打席有4次上壘，他與隊友聯手在5局就迫使弗里德退場，讓這位全明星左投用95球失4分。

「我覺得我們整體打擊內容都很好，打線下半段的打者為上半段奠定了基調，」艾斯帕達接著指出，「我們敲出了一些關鍵安打，每個人都有所貢獻。」

此外，柯瑞亞（Carlos Correa）敲出2支安打，包括9局上半一發擴大領先的全壘打；桑切斯（Jesús Sánchez）在5局纏鬥到滿球數後被觸身球上壘、打擊低迷的新秀史密斯（Cam Smith）則敲出關鍵二壘安打送回2分，「像這樣一開始就猛攻，會帶來很大的氣勢，」史密斯補充提及。

太空人先發亞歷山大（Jason Alexander）今天繳出6局僅被敲1安無失分的優質先發，他承認6局前都知道自己保持無安打，但並未讓自己分心：「就算到了6局，比賽還很長，我不在乎是否能投無安打，只想確保我們贏球。」

艾斯帕達也稱讚道：「這是一趟出色的客場之旅，他不怕對決打者，不論球數如何都能投出所有球路，保持冷靜，我們也拿下2場關鍵勝利。」

本戰比賽氣氛與系列賽前2場如季後賽般的緊繃不同，43658名觀眾在奧圖維首局的全壘打後就少有歡呼機會，亞歷山大更持續壓制對手打線；「我們全隊的感覺很好，感覺一切都在契合起來，」奧圖維最後說。

目前戰績66勝52敗的太空人，依然領先西雅圖水手，穩坐美聯西區榜首，並將帶著高昂士氣回到主場迎接接下來的挑戰。

