中華男籃士氣不受慘輸40分影響　教頭圖齊曝附加賽搶勝關鍵

▲中華男籃在亞洲盃小組賽最終戰慘輸紐西蘭40分，但士氣不受影響。（圖／翻攝自FIBA官網，下同）

記者游郁香／綜合報導

中華男籃今（10）日凌晨在亞洲盃小組賽最終戰遭遇世界級勁旅紐西蘭，以78比118多達40分的差距吞下本屆首敗，沒能直接晉級8強，明日附加賽要對上C組第3的約旦，爭奪晉級門票，對此總教練圖齊與本場表現最突出的賀博一致強調，全隊會團結一致，全力備戰關鍵的附加賽。

中華隊前兩戰擊退菲律賓與伊拉克，但面對連兩屆打進4強的上屆銅牌紐西蘭，籃板以22比61輸了足足39個，全場三分球39投僅10中。總教練圖齊直言，紐西蘭在禁區、籃板全方位壓制了中華隊，「還有恐怖的全場壓迫，開局我們靠快節奏能應付前7、8分鐘，但失去快節奏的進攻和三分球命中率後，分差就變得相當懸殊。」

不過圖齊也強調，這場失利不足為懼，真正重要的是心理與身體的全面準備，「我們會為附加賽做好萬全準備。」

中華隊附加賽對手與上屆一樣都是約旦，上一次遭對手終場前0.2秒的大號三分絕殺，痛失晉級機會的惡夢還歷歷在目。圖齊提醒，明日的附加賽將是一場必須「拚到最後」的比賽，情緒控制與戰術執行是關鍵，「40分鐘都必須保持專注與穩定。」

在小組賽最終戰砍下全隊最高24分的賀博也提到，這場慘敗不會動搖球隊的信念，「我們仍是那支擊敗菲律賓和伊拉克的隊伍，我為隊友感到驕傲。這才是真正能看出一支球隊有多優秀的時刻，我們已準備好迎接下一場比賽。」