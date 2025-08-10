運動雲

>

中華男籃士氣不受慘輸40分影響　教頭圖齊曝附加賽搶勝關鍵

▲▼中華男籃在亞洲盃小組賽最終戰慘輸紐西蘭40分，賀丹、賀博、胡瓏貿。（圖／翻攝自FIBA官網）

▲中華男籃在亞洲盃小組賽最終戰慘輸紐西蘭40分，但士氣不受影響。（圖／翻攝自FIBA官網，下同）

記者游郁香／綜合報導

中華男籃今（10）日凌晨在亞洲盃小組賽最終戰遭遇世界級勁旅紐西蘭，以78比118多達40分的差距吞下本屆首敗，沒能直接晉級8強，明日附加賽要對上C組第3的約旦，爭奪晉級門票，對此總教練圖齊與本場表現最突出的賀博一致強調，全隊會團結一致，全力備戰關鍵的附加賽。

中華隊前兩戰擊退菲律賓與伊拉克，但面對連兩屆打進4強的上屆銅牌紐西蘭，籃板以22比61輸了足足39個，全場三分球39投僅10中。總教練圖齊直言，紐西蘭在禁區、籃板全方位壓制了中華隊，「還有恐怖的全場壓迫，開局我們靠快節奏能應付前7、8分鐘，但失去快節奏的進攻和三分球命中率後，分差就變得相當懸殊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過圖齊也強調，這場失利不足為懼，真正重要的是心理與身體的全面準備，「我們會為附加賽做好萬全準備。」

▲▼中華男籃在亞洲盃小組賽最終戰慘輸紐西蘭40分，賀丹、賀博、胡瓏貿。（圖／翻攝自FIBA官網）

中華隊附加賽對手與上屆一樣都是約旦，上一次遭對手終場前0.2秒的大號三分絕殺，痛失晉級機會的惡夢還歷歷在目。圖齊提醒，明日的附加賽將是一場必須「拚到最後」的比賽，情緒控制與戰術執行是關鍵，「40分鐘都必須保持專注與穩定。」

在小組賽最終戰砍下全隊最高24分的賀博也提到，這場慘敗不會動搖球隊的信念，「我們仍是那支擊敗菲律賓和伊拉克的隊伍，我為隊友感到驕傲。這才是真正能看出一支球隊有多優秀的時刻，我們已準備好迎接下一場比賽。」

關鍵字： 亞洲盃男籃中華男籃賀博賀丹圖齊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

中信盃黑豹旗／育民打者罵粗話　被趕出場罰8000元

中信盃黑豹旗／育民打者罵粗話　被趕出場罰8000元

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

A-Lin.彭佳慧《歌手》合作「設備出包」　排名慘墊底...她落淚「自責沒幫上忙」

熱門新聞

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

中信盃黑豹旗／育民打者罵粗話　被趕出場罰8000元

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1妹妹金錢糾紛　岳東華三兄弟聲明

2鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」釋出　韓媒憂競爭力危機

3大谷翔平讓賽揚名投嫉妒：不公平！

4日本「同日同場地」兩職業拳手喪命

5育民打者罵粗話　被趕出場罰八千

最新新聞

1中華男籃教頭圖齊曝附加賽搶勝關鍵

2統一獅10比7退雄鷹　朱迦恩跑出場內轟

3岳政華關鍵一擊逆轉！兄弟橫掃悍將

4葉君璋透露曹祐齊輪值計畫

5曹祐齊相隔34天重返先發展現壓制力！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

王威晨再見安打嗨翻天　8／8中信9局下逆轉勝富邦

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366