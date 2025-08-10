曹祐齊5局無失分！味全龍全場狂掃10安含2轟　6比2擊敗樂天奪連勝

▲味全龍隊投手曹祐齊。（圖／味全龍隊提供）



記者胡冠辰／台北報導

味全龍今（10日）在台北大巨蛋客場交手樂天桃猿，龍隊此役展現穩定攻勢與紮實投打內容，陳子豪與朱育賢輪番開轟，加上先發投手曹祐齊繳出5局無失分的精采表現，味全龍最終就以6比2擊敗桃猿，喜迎2連勝。

樂天桃猿本戰由黃子鵬掛帥先發，前3局雖力保不失，但第4局遭到味全龍陳子豪鎖定失投球，轟出陽春砲先馳得點；第5局味全乘勝追擊，李凱威適時安打帶有一分打點，味全龍2比0再下一城。

第6局張政禹補上一支關鍵二壘安打，幫助龍隊將比數拉開至3比0，隨後朱育賢在第7局轟出個人本季第10轟再添一分，助隊4比0領先。

9局上半味全龍攻勢再起，李凱威與朱育賢輪番獲得四壞球保送上壘後，吉力吉撈.鞏冠擊出2分打點二壘安打，幫助球隊6比0擴大領先。

味全龍先發投手曹祐齊表現穩定，主投5局無失分，有效壓制桃猿打線，尤其前4局讓桃猿打者12上12下，奠定比賽節奏；中繼投手李超、林凱威、鑀龍、陳禹勳與林子昱輪番上陣，僅在第9局遭遇小亂流失2分，整體表現可圈可點。

樂天桃猿方面，直到9局下半才突破零封，陳晨威選到四壞保送後，林立與林泓育接連敲安打攻下首分，余德龍再補上一支帶有打點的安打，將比分追至2比6。然而最後張閔勛擊出飛球出局，桃猿反撲未果，只能吞下大巨蛋主場失利。