2025金酒盃少棒夏令營　統一獅教練及球星親自指導

▲「2025 金酒盃」少棒夏令營 統一獅教練及球星親自指導。（圖／統一公關提供）

▲「2025 金酒盃」少棒夏令營 統一獅教練及球星親自指導。（圖／統一公關提供）

記者胡冠辰／綜合報導

由金門酒廠創辦的棒球推廣活動，已邁向第14年，今年是首次將金門在地的少棒隊帶到台灣訓練，主因是金門地區棒球教學資源有限，故與統一7 –ELEVEN獅合作，由金門酒廠總經理丁丞康領隊金門地區金寧中小學及中正國小兩支少棒隊伍飛抵台灣參加一連五天的金酒盃少棒夏令營活動。

8月11日(星期日)的午後，在熱力陽光的澄清湖球場，從金門遠到而來的少棒球員，在金門酒廠丁丞康總經理的勉勵加油聲中為「2025 金酒盃少棒夏令營」拉開序幕，從教練到小球員，每位都非常興奮及期待。這是一場前所未見的棒球夏令營，因為來受訓的不單單只是少棒球員，另一個重點訓練是教練，因為金門設備、師資、正規的訓練較少，且人才流失嚴重，故金門酒廠為孕育優秀棒球選手，特請統一 7 – ELEVEN 獅設計教練課程，持續打造教練的棒球夢。

▲「2025 金酒盃」少棒夏令營 統一獅教練及球星親自指導。（圖／統一公關提供）

▲金門酒廠總經理丁丞康。（圖／統一公關提供）

統一7–ELEVEN獅規劃的5天夏令營活動，除了安排主場比賽觀賽、訓練課程及練習賽之外，也同步安排棒球教室，藉由球星及教練的教學，傳授給金門的教練及小球員最新的棒球技術與訓練方式，進一步提升金門地區棒球風氣及整體實力。

為增添活動豐富性及趣味性，也安排兩校參觀台灣歷史博物館「冠軍之路特展」，讓小球員重溫奪冠感動，共同參與、見證了臺灣棒球歷史性的一刻；另安排安平老街參觀，體驗與金門不同風貌的歷史人文與美食，讓緊湊的訓練行程也增添了歡樂氣息。

金門酒廠總經理丁丞康表示，金門酒廠持續支持棒球運動已到第 14 年，深知棒球要從小培育，也期待能為金門培養出未來的棒球國手，也辛苦了參加棒球營的孩子，但看到每位臉上純真笑容與對棒球的熱情，相信為期5天的營隊，會為孩子們帶來不凡的棒球體驗。

關鍵字： 中華職棒統一獅

