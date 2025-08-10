運動雲

>

快訊／中華女子拔河隊世運會摘金！史無前例「6連霸」稱霸世界

▲▼中華女子拔河隊挑戰世運會6連霸。（圖／翻攝自中華民國拔河運動協會）

▲中華女子拔河隊挑戰世運會6連霸。（圖／翻攝自中華民國拔河運動協會）

記者游郁香／綜合報導

實力強大的中華女子拔河代表隊，今（10）日在500公斤級賽事登場，5場小組賽都以2比0橫掃對手，以分組龍頭之姿挺進4強，準決賽也毫無懸念迅速連下2局擊敗德國，金牌戰再碰瑞士，中華隊穩定發揮，展現驚人爆發力，最終以2比0完成史無前例6連霸偉業，也替中華代表團贏得本屆首金。

此次中華女子隊陣容大幅「換血」，超過一半選手為新面孔，不過團隊實力依舊強大，目標力拚6連霸。由於成都夏季氣候炎熱，選手在台灣進行模擬賽時，就針對高溫與場地狀況進行調整，但今日現場下起大雨，滿地泥濘與積水，對選手形成考驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊首場小組賽就氣勢如虹，開賽即積極進攻，迅速拿下第1局，對手沒有抗衡能力，換邊後速戰速決，連下2局拿到3分積分。第2場也以2比0擊敗英國。第3場面對爭金「假想敵」瑞士，首局雙方一度拉鋸，不過中華隊技高一籌，收下首局後，第2局很快就解決對手。

第4場小組賽，對手是實力較弱的美國，美國幾乎全程都被拖著走，中華隊在大雨中輕鬆連拿2局。最後一場小組賽交手德國，中華隊依舊是2比0橫掃取勝，小組賽每一局都花費不到40秒，以5勝0敗、15分積分取得頭號種子挺進4強。

中華隊準決賽交手小組賽1勝1和3敗、4分積分的德國，複製最後一場小組賽的戲碼，很快以2比0搶下金牌戰門票，並與瑞士在決賽交鋒。開賽雙方一度僵持，不過中華隊抓準進攻時機，後段展現驚人爆發力，瞬間就終結此局，先下一城。第2局，中華隊開局就積極進攻，最終以2比0完美表現摘金，完成6連霸。

此次中華女子隊代表選手，包括田嘉蓉、田嘉欣、賴亭諭、李怡謹、呂宜家、柯雯綝、林夢筑、洪甯暄、陳岳庭、彭茗榛、許佑嵐、潘聖心、張佩絨。

關鍵字： 成都世運會世運會拔河

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

快訊／中華女子拔河隊世運會摘金！史無前例「6連霸」稱霸世界

快訊／中華女子拔河隊世運會摘金！史無前例「6連霸」稱霸世界

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

軍公教球迷助陣！桃猿大巨蛋票房回溫　周六吸引18802人進場

軍公教球迷助陣！桃猿大巨蛋票房回溫　周六吸引18802人進場

不拌派MVP！高宇杰連滷肉飯都挖著吃　兄弟8比0完封悍將

不拌派MVP！高宇杰連滷肉飯都挖著吃　兄弟8比0完封悍將

【終於逮到機會】法國老公邊清廚房邊用中文跟岳母抱怨：老婆不做家事

熱門新聞

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」釋出　韓媒憂競爭力危機

2日本「同日同場地」兩職業拳手喪命

3快訊／大谷翔平炸裂第40轟創隊史紀錄

4中華男籃慘輸紐西蘭40分　落入附加賽

5大谷翔平讓賽揚名投嫉妒：不公平！

最新新聞

1廣陵高校暴力事件輿論延燒　罕見開賽後辭退甲子園

2李維拉洋基OB賽意外撕裂阿基里斯腱！

3羅里距捕手全壘打王僅差4支

4大谷加盟道奇2季94轟！追平馬怪爾

5大谷得分領先30分　國聯93年來首見

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

王威晨再見安打嗨翻天　8／8中信9局下逆轉勝富邦

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366