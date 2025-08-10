快訊／中華女子拔河隊世運會摘金！史無前例「6連霸」稱霸世界

▲中華女子拔河隊挑戰世運會6連霸。（圖／翻攝自中華民國拔河運動協會）

記者游郁香／綜合報導

實力強大的中華女子拔河代表隊，今（10）日在500公斤級賽事登場，5場小組賽都以2比0橫掃對手，以分組龍頭之姿挺進4強，準決賽也毫無懸念迅速連下2局擊敗德國，金牌戰再碰瑞士，中華隊穩定發揮，展現驚人爆發力，最終以2比0完成史無前例6連霸偉業，也替中華代表團贏得本屆首金。

此次中華女子隊陣容大幅「換血」，超過一半選手為新面孔，不過團隊實力依舊強大，目標力拚6連霸。由於成都夏季氣候炎熱，選手在台灣進行模擬賽時，就針對高溫與場地狀況進行調整，但今日現場下起大雨，滿地泥濘與積水，對選手形成考驗。

中華隊首場小組賽就氣勢如虹，開賽即積極進攻，迅速拿下第1局，對手沒有抗衡能力，換邊後速戰速決，連下2局拿到3分積分。第2場也以2比0擊敗英國。第3場面對爭金「假想敵」瑞士，首局雙方一度拉鋸，不過中華隊技高一籌，收下首局後，第2局很快就解決對手。

第4場小組賽，對手是實力較弱的美國，美國幾乎全程都被拖著走，中華隊在大雨中輕鬆連拿2局。最後一場小組賽交手德國，中華隊依舊是2比0橫掃取勝，小組賽每一局都花費不到40秒，以5勝0敗、15分積分取得頭號種子挺進4強。

中華隊準決賽交手小組賽1勝1和3敗、4分積分的德國，複製最後一場小組賽的戲碼，很快以2比0搶下金牌戰門票，並與瑞士在決賽交鋒。開賽雙方一度僵持，不過中華隊抓準進攻時機，後段展現驚人爆發力，瞬間就終結此局，先下一城。第2局，中華隊開局就積極進攻，最終以2比0完美表現摘金，完成6連霸。

此次中華女子隊代表選手，包括田嘉蓉、田嘉欣、賴亭諭、李怡謹、呂宜家、柯雯綝、林夢筑、洪甯暄、陳岳庭、彭茗榛、許佑嵐、潘聖心、張佩絨。