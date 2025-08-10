MLB史上首位女性裁判誕生！　帕沃爾曾獲2大名將鼓勵

▲帕沃爾成為美國職棒大聯盟史上首位女裁判。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

美國職棒大聯盟今（10）日見證歷史時刻，48歲的帕沃爾（Jen Pawol）在亞特蘭大勇士對邁阿密馬林魚的比賽中，成為大聯盟官方比賽史上首位女性裁判。

帕沃爾在今日的雙重賽第1場擔任一壘審，第2場則出任三壘審，並預計於明日首次擔任主審。

目前小聯盟共有8名女性裁判，帕沃爾因雙重賽需要補充人手，從3A獲得升召。他自2016年成為小聯盟史上第7位女性裁判，2023年升上最高層級的3A，去年更成為17年來首位在大聯盟春訓擔任裁判的女性，今年也連續第2年執法春訓比賽。

帕沃爾透露，過去在3A執法時，曾獲前聖路易紅雀名將、200勝投手韋恩萊特（Adam Wainwright）的鼓勵，「他說，我有一個女兒，所以我覺得這很酷，我支持你，加油。」

此外，今年春訓期間，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）也曾對他說，「今年是你的年，你一定能做到。」

談及完成多年目標後的心情，帕沃爾表示，「裁判對我而言是天職，它存在於我的DNA裡。要站上這裡是條漫長且艱辛的路，但我熱愛與同事及其他裁判的情誼，喜歡專注於做出正確的判決。感謝所有支持我、幫助我成為更好裁判的人。」