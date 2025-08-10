中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

記者游郁香／綜合報導

中華男籃今（10）日凌晨出戰亞洲盃小組賽最終戰，遭遇世界級勁旅紐西蘭，開賽雖打出氣勢、首節僅以1分落後，但在對手外線火力全開、禁區全面壓制下，最終以78比118慘輸40分，吞下本屆首敗，2勝1敗跌到分組第2，錯失直接晉級8強的機會。

▲中華男籃在亞洲盃小組賽最終戰慘輸紐西蘭40分。（圖／翻攝自FIBA官網）

首節雙方激烈拉鋸，前10分鐘就出現7次互換領先。胡瓏貿率先飆進三分，很快被金恩（Mojave Jackson King）回敬，兩隊你來我往、攻防互有表現。卡梅倫（Flynn Cameron）替補登場後連續切入得手，中華隊則有賀丹與高柏鎧跳出來搶分，一度率隊取得領先。不過布里特（Taylor Britt）節末兩罰俱中，讓紐西蘭以19比18、1分領先進入第2節。

次節比賽風向徹底倒向紐西蘭，這支世界級勁旅不斷突破瓦解中華隊防線，加上外線連發，將比分拉開到雙位數差距。史密斯-米爾納（Smith-Milner）在半場終了前1分鐘再砍進三分，團隊單節灌進30分，中華隊上半場結束陷入35比49、14分落後。

▲▼賀丹、賀博在亞洲盃小組賽最終戰合砍40分。（圖／翻攝自FIBA官網）

易籃後，中華隊曾靠賀博連飆兩顆三分彈，將差距縮小到54比42，但紐西蘭隨即打出一波12比3的猛勢，金恩外線持續發威、卡梅倫中距離穩定輸出，莫瑞（Taine Murray）也加入飆三分的行列，金恩接著更上演「空中接力」暴扣，領先突破25分。前3節打完，紐西蘭84比59遙遙領先。

末節紐西蘭繼續控制比賽，將領先維持在28分以上。中華隊雖靠賀博與高錦瑋零星的三分球取分，但在對手身高、深度與火力的壓制下，始終無法掀起反撲，終場以78比118慘輸40分，吞下本屆首敗。

卡梅倫全場猛砍28分、9籃板、8助攻並命中2顆三分球，金恩（Mojave King）則有22分、8籃板、4助攻和4記三分進帳，紐西蘭共有4名球員得分上雙，展現均衡火力。中華隊的「賀家兄弟」合力貢獻40分與6顆三分球，賀博拿下全隊最高24分，三分5投4中，賀丹則有16分進帳，仍難與紐西蘭匹敵。

▲中華隊首節與紐西蘭激戰，胡瓏貿率先三分破網。（圖／翻攝自FIBA官網）

紐西蘭總籃板數以61比22取得壓倒性優勢，光進攻籃板就多達19顆，團隊三分34投15中，外線命中率高達44%；反觀中華隊三分39投僅10中。

2勝1敗跌到D組第2的中華隊，8強附加賽將對戰C組第3的約旦，力拚8強門票，這也是雙方繼上屆附加賽後再度碰頭，當時中華隊在最後4秒遭約旦連進兩顆三分球逆轉，痛失8強資格。