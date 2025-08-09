鄧愷威父親節奪大聯盟首勝　跨海感動告白：爸爸，我愛你

“I want to thank my dad for supporting me over the past, 18 years, anything related to baseball. He was always there for me… and I want to say I love you to my dad.”



It’s Father’s Day in Taiwan and Kai-Wei Teng had a shoutout for pops after his first career win pic.twitter.com/ut0iRvBDsm — 95.7 The Game (@957thegame) August 9, 2025

記者王真魚／綜合報導

舊金山巨人隊台灣右投鄧愷威今（9日）在甲骨文球場後援5局無失分，幫助球隊以5比0完封華盛頓國民，不僅拿下大聯盟生涯首勝，更在台灣父親節當天，把勝利獻給遠在家鄉的父親。

鄧愷威此役祭出五種球路，壓制國民打線，面對20名打者僅被敲3安，送出4次三振、1次保送，用球64球。比賽進行到5局上，他面對滿壘危機，先用伸卡球封殺本壘，隨後一顆曲球引誘打者擊成游擊滾地，完成雙殺化解危機。

「投手教練上來給我很大幫助，讓我冷靜下來、深呼吸，並確定該用什麼策略、什麼球路去解決打者。」鄧愷威說。

在3萬8,679名球迷面前奮戰的他，也不忘將心意傳回家鄉。透過翻譯林英傑，他在賽後特別向父親喊話：「很感謝我爸這18年一路上支持我打球，不管只要有關棒球的東西，義無反顧地支持我，我很感謝他一路上的栽培與支持，想說...我愛你！」

這場勝投讓鄧愷威成為史上第9位在大聯盟奪勝的台灣出生投手，也是自2019年9月王維中後，首位贏球的台灣投手。