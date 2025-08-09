2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

Giants RHP Kai-Wei Teng (W, 1-1) pitched 5 shutout innings and struck out 4 against the Nationals to log his first MLB win. pic.twitter.com/lCaDJdMQ0H — The Taipei Sun (@thetaipeisun) August 9, 2025

記者王真魚／綜合報導

舊金山巨人台灣右投鄧愷威8日（台灣時間9日）在甲骨文球場後援5局無失分，率隊以5比0完封華盛頓國民，奪下大聯盟生涯首勝，也終結台灣投手在大聯盟長達將近6年的勝投空窗。

台灣投手過去在大聯盟累計戰績為151勝115敗，其中王建民68勝居冠，其次是陳偉殷59勝、郭泓志13勝。上一次有台灣投手拿下勝投，已是2019年9月7日王維中效力匹茲堡海盜時，對聖路易紅雀後援0.2局無失分奪勝；上一次先發勝則更早，為2018年9月2日陳偉殷效力邁阿密馬林魚時，對多倫多藍鳥主投8局失1分的優質表現。鄧愷威這場勝利，距離王維中上一次勝投相隔2163天，足足將近6年。

休息5天後，鄧愷威此役擔任第二任投手，接替開局投手蓋吉（Matt Gage）登板，面對國民打線毫不怯場。前兩局連續送出兩個三上三下，第三局還靠外野手吉爾伯特（Drew Gilbert）飛身美技守下關鍵出局數。

▲ 鄧愷威 。（圖／達志影像／美聯社）

4局上出現首個失分危機，伍德（James Wood）敲出二壘安打，不過鄧愷威連抓飛球與三振化解。5局上遭遇最大挑戰，連續被保送與安打形成無人出局滿壘，他靠著一壘滾地抓下一分出局，再迫使對手擊出游擊雙殺化解險境，振臂慶賀。

6局上，他用7球讓打者三上三下，最後一位打者豪斯（Brady House）更被連續三顆滑切球三振。鄧愷威全場用64球、42顆好球，被敲4安、送出4次三振與1次保送，沒有失分，最快球速達94.5英里（約152.1公里）。

打線方面，巨人首局靠迪佛斯（Rafael Devers）陽春砲先馳得點，查普曼（Matt Chapman）安打再添1分；6局施密特（Casey Schmitt）轟出兩分砲，8局李政厚安打後靠隊友送回第5分，終場以5比0完封對手。

鄧愷威的勝利，不僅是個人生涯重要里程碑，也為台灣棒球在大聯盟翻開新頁，結束了近6年的勝投荒。