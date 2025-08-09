運動雲

安芝儇、Mingo驚喜現身　Stars House一日店長活動824登場

▲Wing Stars人氣成員安芝儇、Mingo驚喜現身Stars House一日店長活動8月24日登場！。（圖／桂田文創提供）

▲Wing Stars人氣成員安芝儇、Mingo驚喜現身Stars House一日店長活動8月24日登場！。（圖／桂田文創提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼啦啦隊Wing Stars人氣韓籍成員安芝儇與Mingo（朴旻曙）將於8月24日（日）驚喜現身高雄「Stars House」門市，以一日店長身份與粉絲進行面對面的親密互動，預計引爆粉絲熱潮！

安芝儇，擁有「最強外掛」封號，不僅舞技出色，舞台上的強大感染力每次登場都能瞬間點燃氣氛；而Mingo則以「清純精靈」著稱，她不僅舞蹈實力卓越，甜美的笑容與親切的個性更是贏得了眾多粉絲的喜愛。儘管近期活動滿檔，兩位成員依然特別抽空現身Stars House，與粉絲近距離互動，擔任一日店長合體登場，令人期待不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動當天，欲購買限量福袋的粉絲需於上午9:20整隊，福袋將於9:30正式開賣；而「安芝儇一日店長」與「Mingo一日店長」活動將分別於上午10:20及下午1:10整隊開始。現場除了可選購Wing Stars各式周邊商品外，還有更多驚喜好禮：福袋內有機會抽中「合影券」或「簽名券」，並且現場消費滿百元還可獲得限量小卡，專屬福利一次滿足！

「Stars House」是Wing Stars官方實體店，自開幕以來已成為粉絲熱衷的聚集地。近期門市也舉辦了引人注目的「壽星女孩生日會」活動，話題不斷。這次安芝儇與Mingo同日擔任一日店長，勢必會再創人氣高峰！誠摯邀請各位粉絲於8月24日（日）蒞臨現場，與他們一起感受最強應援的魅力！

