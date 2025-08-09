鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

▲鄧愷威 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

舊金山巨人台灣右投鄧愷威8日在甲骨文球場迎來本季首次主場登板，於系列賽首戰對華盛頓國民後援5局無失分，成功守住領先優勢，終場巨人以5比0完封對手，鄧愷威收下大聯盟生涯首勝。

休息5天後，鄧愷威此戰擔任第二任投手，接替開局投手蓋吉（Matt Gage）登板。2局上，先後三振洛伊（Nathaniel Lowe）、貝爾（Josh Bell），再讓哈塞爾三世（Robert Hassell III）擊出左外野飛球遭接殺，三上三下完美開局。

3局上，他持續壓制，米拉斯（Drew Millas）三壘滾地出局、特納（José Tena）二壘滾地出局，楊（Jacob Young）右外野平飛球出局，再度三上三下。

WELCOME TO THE SHOW DREW GILBERT pic.twitter.com/l9Pz1JeodI — SFGiants (@SFGiants) August 9, 2025

右外野手吉爾伯特在2022年選秀以第1輪第28順位被太空人選中，生涯已兩度被交易——2023年被送至大都會，今年再被打包送至巨人。他今天在3局上於外野飛身撲接，守下鄧愷威的重要出局數。

4局上，伍德（James Wood）敲出右外野高飛二壘安打，形成得點圈危機，但鄧愷威連抓兩個飛球出局，面對纏鬥8球的洛伊，用曲球三振化解危機。

5局上，他遭遇此役最大挑戰，開局連續被貝爾保送、哈塞爾三世與米拉斯敲安，形成無人出局滿壘。教練喊暫停後，鄧愷威沉著回穩，讓特納擊出一壘滾地球抓下一出局，再逼楊擊成游擊滾地雙殺，驚險脫困，振臂慶賀。

6局上，鄧愷威信心大增，僅用7球讓對方三上場下；伍德左外野飛球出局，艾布拉姆斯游擊滾地出局，最後用連三顆滑切球連三顆讓豪斯（Brady House）三振。 鄧愷威此役後援5局，用64球、42顆好球，被敲4安、送出4次三振與1次保送，沒有失分，最快球速94.5英里（約152.1公里），拿下生涯首勝。

打擊方面，巨人首局下半由迪佛斯（Rafael Devers）轟出中外野陽春砲先馳得點，隨後查普曼（Matt Chapman）中間方向安打再添1分；6局下施密特（Casey Schmitt）補上左外野兩分砲，8局下，李政厚敲安，再靠隊友安打跑回第5分。巨人終場以5比0 完封國民。