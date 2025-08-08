許賀捷獲點名即戰力！古久保曝霸鉧德下二軍原因　新洋投尋覓中

▲樂天主帥古久保健二。（圖／記者胡冠辰攝）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿今宣布與選秀新秀許賀捷完成簽約，明（9）日起正式隨隊一軍。總教練古久保健二對許賀捷給予高度評價，認為他的打擊能力出色，「是比較屬於即戰力的選手，希望未來能成為球隊的重要戰力。」

許賀捷日前已有隨隊進行幾次練習，古久保透露，「前幾天有練習，也稍微聊過一些，正式的隨隊是從明天開始，今天剛完成簽約，接下來也會確認他的身體狀況，如果沒有問題，希望盡快讓他進入實戰。」

除了新血報到，球隊也進行一連串調整。林子崴昨天下放二軍，古久保說明原因，「子崴是手術後剛回來，讓他休息一下、恢復身體狀態，未來還是會有回到一軍的機會。」

今晚在大巨蛋對戰味全龍，則由曾仁和接替登板先發，古久保表示，「就看這場比賽能否展現他最大的能力。」

另一名本土新人劉家翔曾上一軍，但目前連二軍都未見身影，則已許久未出賽，古久保透露，「他的身體狀況不是很好。」據了解，劉家翔是肩膀夾擠不適，好消息是，目前已經進入牛棚練投階段。

外籍戰力方面，桃猿目前僅剩兩名洋投魔神樂與威能帝在一軍，霸鉧德則於8月2日下放，依規定須滿15天才能重返一軍。

古久保表示，當時的下放決定是因為捕手張閔勛身體不適，必須緊急調上一名捕手，才做出人力調整的選擇。

針對洋投補強進度，副領隊沈鈺傑透露，「我們一直有在運作，至少會再找1位，希望可以盡快加入戰線。」