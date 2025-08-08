當過老師、嚮導！林弱水為定向越野辭職　世運會表現未達預期落淚

▲成都世運會，台灣定向越野好手林弱水。（圖／中華奧會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025年第12屆成都世界運動會，8日在東部新區定向賽場舉行定向越野女子中距離決賽，中華隊選手林弱水以1小時37分53秒名列第35名，過終點時因表現不如預期落淚，調整心情全心準備短距離決賽。

「一開始太順了，在第3個檢查點犯了錯，花很長時間重新定位自己的位置，那是個蠻大的失誤，加上有一段路已經出現熱反應。」林弱水坦言，休息了不少次，中間一度想放棄，「本來預期1個小時內完賽，對照我整整訓練1年，這樣算差強人意，衝線時很難過就哭了！」

來自花蓮的林弱水非科班運動員出身，曾留學德國，深受當地運動氣氛感染，回台灣就讀花蓮女中時加入田徑隊，主攻1500、5000公尺。「德國學校放學沒有在補習的，一放學大家就去從事各種運動，也是在那邊受影響喜歡上跑步。」高中畢業進入東華大學，林弱水才開始接觸定向越野，「東華跟中正是國內最早有代表隊的學校，我算是練了定向越野，才開始當選手跟比賽。」世運會前，林弱水赴日本、芬蘭、馬來西亞等地移訓，也在6月來過成都，但世運會賽場未開放，先來適應環境與模擬訓練。

中華隊教練陳俊民表示，四川天氣相當炎熱，對所有選手都是很大挑戰，前幾名領先的歐美選手，其實成績也超出一般時間非常多。「弱水還是很努力完賽，當然時間超出預期，她對自己要求也很高。」陳俊民說，林弱水覺得成績應該要更好，才會因此難過。陳俊民提到，林弱水為備戰，1年來沒有固定工作，都是兼差，「所以說是密集地訓練，其實是密集比賽，因為沒有足夠訓練。」

林弱水大學畢業後，當過英語代課老師，畢業擔任高山嚮導，為備戰國手選拔停掉正職工作。其實世運會前，林弱水在芬蘭參加世錦賽，因成績不理想還陷入低潮，但這次也撐過成都失誤與高溫，從放棄邊緣將自己拉回來，拿出代表國家及自己的韌性，盡全力挑戰自己。

林弱水已考取臺灣師大研究所，將重拾書本，朝教師之路努力，「當代課教師那兩年，發現自己對當老師有很大的興趣，我希望能回花蓮，或是去台東在偏鄉教書貢獻自己所長。」

「定向越野其實是很受歡迎的休閒運動，我不會完全放棄，當然還有我熱愛的登山，我也計畫在課業上軌道後，計畫重新投入訓練。」名字常引起別人好奇的林弱水，是因父親在她出生前，夢到一處叫弱水的地方，一查還真的有這地方，「所以我就叫弱水，我爸詩人性格，親人都是類似這樣的機緣與感覺取名。」