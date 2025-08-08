謝爾頓血戰3盤逆轉卡查諾夫！　蒙特婁封王奪生涯首座1000冠軍

▲22歲的美國網球新星謝爾頓（Ben Shelton）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

22歲的美國網球新星謝爾頓（Ben Shelton）在加拿大蒙特婁國家銀行公開賽迎來了職業生涯的突破，他以一場扣人心弦的決賽勝利，擊敗俄羅斯名將卡查諾夫（Karen Khachanov），奪得職業生涯首座ATP1000冠軍；這場勝利不僅讓謝爾頓攀升至世界排名第6，也使他成為二十年來最年輕的美國 ATPMasters1000冠軍。

Ben Shelton wins his first ATP Masters 1000 tournament pic.twitter.com/dvRzvwzeq1 [廣告]請繼續往下閱讀... August 8, 2025

在這場長達3盤的決賽中，謝爾頓展現了非凡的韌性，最終以6比7（5）、6比4、7比6（3）逆轉取勝；儘管首盤謝爾頓搶7失利，並且第二盤一度面臨0比40發球局落後，但他依然能夠冷靜應對，成功完成反擊。

尤其在決勝盤，當卡查諾夫連續輕鬆守住發球局時，謝爾頓不慌不忙，保持穩定發揮，強行將比賽拖入搶7，並以連續14個發球得分的出色表現結束比賽。

BEN SHELTON HAS DONE IT ????????



After three hard-fought sets, he wins the National Bank Open #NBO25 | @NBOtoronto pic.twitter.com/1haBKa1liD — Sportsnet (@Sportsnet) August 8, 2025

賽後謝爾頓在接受訪問時表示，「這是一種不真實的感覺，這是一週漫長且不容易的旅程，但當最需要時，我打出了最好的網球，我在關鍵時刻展現了自己的冷靜，堅持了下來，也展現了自己的韌性，這些都是我自己最希望能展現的品質。」

此外謝爾頓也提到，父親兼教練的建議對他至關重要：「他說得對，卡查諾夫那時候一直在場上欺負我，他的正手擊球，切斷場地的方式，還有他的發球，讓我覺得像是迎面而來的貨運列車；所以我在前進時感到不舒服，球來得更快了，但我開始能夠重新調整，打出一些大力擊球，並扭轉了比賽的勢頭。」

Ben Shelton running into the crowd to share a moment with his dad and team after winning his first Masters title in Toronto.



Love this. pic.twitter.com/Qvu3KxSjvg — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 8, 2025

這場勝利對謝爾頓的職業生涯具有重大意義，除了贏得首個ATP Masters1000冠軍外，他的世界排名也大幅提升，從而增強了進軍即將舉行的Nitto ATP年終總決賽的希望。

回顧晉級過程，謝爾頓的路程並不輕鬆，他在決賽前先後擊敗了世界排名第8的德米瑙爾（Alex de Minaur）和世界第4弗里茨（Taylor Fritz）；此外他在此前的比賽中還成功戰勝了納卡希馬（Brandon Nakashima）和科博利（Flavio Cobolli）等好手，這兩場比賽均是在第3盤搶7中艱難取勝。

#NBO25 CHAMPION | @BenShelton beat (11)Karen Khachanov 6-7(5), 6-4, 7-6(3) in a thrilling Toronto final to secure his first Masters 1000 title.



The 22-year-old American, who only turned pro in 2022, will rise to a career-high 6th in the world rankings next week.



| AP; Getty pic.twitter.com/9QKdT5Me3U — Black Spin Global (@BlackSpinGlobal) August 8, 2025

這是謝爾頓的第3個職業冠軍，之前他分別在2023年東京和2024年休斯敦奪冠，面對強大的對手卡查諾夫，謝爾頓的表現無疑展現了他突破自我的能力。

▲謝爾頓（Ben Shelton）奪冠後與教練兼父親的他相擁。（圖／達志影像／美聯社）



值得一提的是，這場勝利不僅使謝爾頓成為自21歲的羅迪克（Andy Roddick）以來，最年輕的美國ATP Masters1000 冠軍，也讓他對自己未來的職業生涯充滿信心。

謝爾頓最後表示：「這場比賽的勝利對我來說意味深長，尤其是能夠在如此激烈的競爭中取得勝利，這也證明了我的成長。」