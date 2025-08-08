運動雲

控球全面崩盤！　林昱珉僅投3.1局6保送挨兩轟失6分、防禦率破7

記者胡冠辰／綜合報導

效力響尾蛇3A雷諾王牌隊（Reno Aces）的台灣投手林昱珉，近期狀態持續低迷，今（8日）對陣水手3A塔科馬雷霆隊再度失控，僅撐3.1局就因控球不穩送出6次保送、挨2轟失掉6分責失，吞下本季第6敗。

林昱珉在上一次出賽時僅投0.1局即遭提前換下，當場就丟了7分（6責失），本場希望止跌回穩，卻仍未擺脫困境；首局便遭雷瓦斯（Leo Rivas）轟出陽春砲先失1分，次局控球再度走鐘，連續保送2名打者後，被杭特（Blake Hunt）擊出3分全壘打，比分迅速被拉開。

第3局林昱珉勉強守成，但進入第4局後再度亂了節奏，接連送出3次保送，場面陷入一出局滿壘危機，最終教練團決定將他撤下，接替投手未能及時止血，又讓2名跑者回本壘，失分記在林昱珉頭上。

此役他用球數達86球，其中僅有42顆為好球，最快球速為92.7英哩，全場被敲出3支安打，其中包含2支全壘打，送出5次保送與1次觸身球，投出5次三振，最終留下6分責失的成績，防禦率升至7.02。

雷諾王牌終場4比7不敵塔科瑪雷霆，林昱珉本季戰績雪上加霜，狀態急需調整。

