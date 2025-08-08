鄭怡靜0比3不敵日本削球名將　高承睿成台灣此站最後希望

▲台灣一姐鄭怡靜在WTT橫濱冠軍賽首輪出師不利。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

記者游郁香／綜合報導

台灣一姐鄭怡靜今（8）日出戰WTT橫濱冠軍賽女單首輪，碰上日本削球名將橋本帆乃香，在一直無法適應對方球路之下，開賽就陷入0比10大幅落後，以2比11、4比11連丟2局遭聽牌，第3局雖一度從5比10追到8比10，迫使對手喊出暫停，最終仍以8比11落敗，止步32強。

目前世界排名第12的鄭怡靜，此站首輪對手是世界第11的橋本帆乃香，雙方過去僅在2019年阿曼公開賽8強碰頭過，當時學姐上演總局數1比3大逆轉，最終4比3戲劇性勝出。相隔6年再戰，學姐開賽還未進入狀況，被對手打出10比0猛攻，2比11讓出首局。

進入次局，鄭怡靜依舊沒能適應對手的球路，難以施展身手，以4比11再掉1局遭聽牌。來到第3局，學姐開局打出4比1反擊，可惜沒能守住領先優勢，在5比6後喊出暫停，但沒收到效果，隨後連掉4分，5比10被逼出5個賽末點，奮力化解了3個，換對手叫暫停，可惜最終還是沒能延續戰線，8比11遭直落3吞敗。

在鄭怡靜出局後，台灣4名參加此站賽事的好手，已經有3人遭淘汰，台灣一哥林昀儒昨日苦吞對球王林詩棟的對戰9連敗，資深女將黃怡樺也敗給日本名將伊藤美誠，「柚子同學」高承睿成為最後希望，他稍晚要對戰斯洛維尼亞一哥約基奇。